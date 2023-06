„Jsou omezovány veškeré snahy a nápady nových aktivit, je nepřiměřeně zasahováno do pedagogického procesu a vedení vědomě poškozuje vztahy v kolektivu zavádějícím způsobem komunikace,“ stojí v otevřeném dopise. Podle rodičů má vedení přehnané nároky a podává neúplné informace, a to obvykle ústí v nedorozumění, která komplikují a znemožňují zachovávat klidné pracovní prostředí pro zaměstnance a výchovné prostředí pro děti. Též poukázali na fluktuaci zaměstnanců.

„Tímto žádáme o aktivní řešení bossingu a mobbingu na pracovišti, o změnu vedení Mateřské školy Mníšek a prošetření skutečných důvodů hromadné výpovědi z pracovního poměru učitelek a o nepřijetí těchto výpovědí,“ požadují autoři dopisu. Svá slova tak míří na zástupkyni ředitelky pro předškolní výchovu a vzdělávání Moniku Strnádkovou. „Dozvěděla jsem se o tom v neděli večer, když mi volali rodiče dětí, co se děje. Mluvila jsem se svou nadřízenou i vedením obce a ti mi oznámili, že to budou řešit z jejich pozice. Víc k tomu nemůžu dodat,“ podotkla.

Vášně na sociálních sítích

O situaci ve školce se dozvěděl starosta minulý pátek a plánuje jednat s ředitelkou ZŠ a MŠ Mníšek Věrou Rosenbergovou, která je vedoucí odloučeného pracoviště mateřské školy podřízena. „Je to pro mě novinka. Jiné signály od učitelek mateřské školy jsem neměl. Kromě jednání přibližně před čtrnácti dny o přípravě jedné akce ve školce, kde došlo k nedorozumění, avšak vše bylo vysvětleno,“ řekl Deníku Roman Slezák. Jelikož se jedná o čerstvou záležitost, bude ji prověřovat. „Protože se jedná o otevřený dopis Zastupitelstvu obce Mníšek, reagovat na dopis budeme,“ dodal.

„Osobně, jako matka, podporuji tuto iniciativu a věřím, ze se zaměstnancům školky dostane důstojného zacházeni a vedení, které zajistí harmonické klima, prostor pro seberealizaci a klidné pracovní prostředí pro všechny zaměstnance školky. Za tři roky, kdy situaci ve školce sleduji, tomu tak ještě nebylo,“ zdůraznila Jana Šťastná z Oldřichova v Hájích.

Dopis vzbudil vášně i na sociální síti, kde se k němu vyjádřily desítky uživatelů. „Ráda podepíšu. Můj starší syn měl v této školce opravdu krásný start do života. U dcery už to bylo jinak, dobré učitelky musely odejít a to co se dělo pak? Že za jeden rok se tam vše měnilo jak na běžícím pasu a i po našich stížnostech bylo ředitelkou vše zameteno pod koberec,“ netajila své rozhořčení jedna z matek. „Já a celá moje rodina jsme velmi spokojení s kolektivem v mateřské škole a bylo by dle mého na místě, abychom se jako rodiče děti ze školky zastali lidí, kteří dávají do své práce srdce. Děkuji za tento podnět,“ napsal jeden z komentujících.

Ve středu 14. června je naplánováno zastupitelstvo obce, kde se bude s největší pravděpodobností celá situace projednávat.