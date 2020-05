Někteří majitelé stravovacích zařízení možnosti otevřít předzahrádku zatím nevyužili a na její provoz se teprve chystají v tomto týdnu. Zbytek se otevře až 25. května, na kdy vláda naplánovala kompletní otevření restaurací a barů.

„Venkovní posezení jsme postavili už minulý týden, abychom dnes mohli otevřít. Bohužel nám počasí nepřeje a zatím moc lidí nepřišlo. Abychom zákazníky nalákali, rozhodli jsme se, že každému zdarma nabídneme skleničku prosecca,“ řekl Deníku Sait Zyllolar, majitel restaurace La Piazza před libereckou radnicí. „Spíše než špatné počasí nás ale trápí to, že ve městě nejsou turisté. Ti totiž tvoří většinu naší klientely,“ dodal Zyllolar, který za předzahrádku platil městu v minulosti každý měsíc 15 tisíc korun. Letos se vedení Liberce rozhodlo všem místní poplatek za užívání veřejného prostranství na území města odpustit. Cílem je podpořit rychlejší restart této oblasti služeb na území města Liberce.

„Pro rok 2020 se stanovuje nulová sazba poplatku za předzahrádky, zařízení a dočasné stavby pro poskytování prodeje a služeb a za vystavené zboží před obchody,“ řekl ekonomický náměstek Zbyněk Karban a dodal, že vyhláška začne platit 15. června.

Krok města ocení i Karel Schreiber, který vlastní vegetariánskou restauraci Ánanda. „I když platíme jen čtyři stovky, beru to jako vstřícné gesto a jako podporu města,“ uvedl Schreiber a dodal, že by uvítal, kdyby město ponechalo nulovou sazbu i do budoucnosti. „V některých městech to tak funguje, že nemusí platit za předzahrádky a terasy,“ vysvětlil Schreiber.

I když většina podniků ve městě má už zahrádku otevřenou, je stále dost těch, kteří se na venkovní provoz teprve chystají. „Kvůli počasí jsme zatím neotevřeli, nemělo by to cenu. Zahrádku budeme stavět v úterý a provoz zahájíme ve středu. Všechny síly pak napínáme ke znovuotevření vnitřních prostor na konci května,“ vysvětlil Roman Dobeš, který provozuje Stereo Café v dolním centru Liberce.

Podobný postup zvolili i restauratéři v dalších městech. Stanislav Křížek, který provozuje kavárnu Jazzová osvěžovna ve Frýdlantě, měl zatím otevřeno pouze výdejní okénko. „V pátek vyndáme stoly a židle před kavárnu a zkusíme provoz venku. Na sobotu máme už domluvenou i kapelu, která nám zahraje,“ vysvětlil Křížek a dodal, že otevírací doba zatím zůstane omezená. „Budeme fungovat v pátek a o víkendu,“ řekl. I Frýdlant vyhlásil podporu pro podnikatele, kteří museli kvůli nařízení vlády uzavřít provozovny. Město podpoří jak ty, jež jsou v nájmu v městských budovách, tak i podnikatele, kteří jsou v nájmu jinde a jimž nájem nebyl odpuštěn. „Tato opatření přijímáme proto, aby podnikatelé se svou činností neskončili,“ uvedl místostarosta Jiří Stodůlka.