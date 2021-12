Křižovatka sestává z jednoho podjezdu a jednoho nadjezdu nad rychlostní silnicí I/35 spojující Liberec s metropolí. Most, kterým se bude sjíždět od Liberce na Jablonec, a celý průjezd rychlostní silnice křižovatkou navíc hlídá moderní technologie. Nainstalovaná meteo stanice spustí při vyhodnocení možnosti námrazy systém automatického postřiku solankou. „Přímo na silnici systém řidiči ani nepoznají. Na vozovce jsou umístěny drobné trysky, kterými bude solanka rozprašována do všech stran,“ poznamenal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Rekonstrukce vytížené křižovatky stála 408 milionů korun bez DPH, ŘSD na ni získalo unijní dotaci ve výši 84 procent. Stavaři při ní bojovali s okolním terénem usazeným ve strmém údolí. „Svým způsobem jde o výjimečnou stavbu. Už jen tím, že v údolí vedle sebe existuje železnice, potok a silnice první třídy. Řekl bych, že to je stavba velkolepá,“ poznamenal generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Zároveň upozornil na fakt, že od návrhu zrekonstruovat nebezpečnou křižovatku uběhlo pouhých šest let. Prvotní nápad padl v roce 2015. „Za těch šest let se stihlo vše vyprojektovat, získat veškerá povolení, vykoupit pozemky a stavbu realizovat. Takže urychlit stavbu jde, jen musí všichni chtít,“ doplnil Mátl.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta ocenil, že ŘSD a stavební firmy splnily závazek otevřít křižovatku ještě před letošními Vánocemi. Původně totiž organizace žádala o dobu stavby až do léta příštího roku. „Stavělo se tady maximálním tempem, a to i o víkendech a i díky tomu se podařilo termín rekonstrukce zkrátit,“ pochválil.

Význam křižovatky ocení nejvíce lidé z Jablonce nebo ti, kteří naopak do Jablonce musí za prací. „Jako Jablonečan jsem dostal s předstihem ten nejhezčí vánoční dárek, a to otevření této křižovatky,“ popsal jablonecký primátor Jiří Čeřovský. Ještě před dvěma měsíci nevěřil, že se stavbu podaří dokončit do plánovaného 10. prosince. „Když jsem jel do Liberce a viděl tu ty hromady materiálu ještě v říjnu, nevěřil jsem. Ale dílo se nakonec podařilo,“ poznamenal Čeřovský.

Připomněl, že i v samotném městě probíhalo od jara skoro do zimy hned několik velkých stavebních akcí, které omezovaly dopravu. „Zkomplikovali jsme ji neskutečně. A dostávali jsme za to pěknou čočku. Ve stejný den, kdy se otevírá Rádelský mlýn, jsme ve městě otevřeli poslední křižovatku,“ doplnil primátor.

Poděkování stavařům i ŘSD vyslovil přímo na Rádelském mlýně i ministr dopravy Karel Havlíček a slíbil, že odstupující vláda schválila velké dopravní projekty po celé republice i pro další roky.

Přestavba křižovatky rezonovala nejen v Libereckém kraji, ale i v Praze. Křižovatku používají po celý rok tisíce Pražanů, kteří tudy vyjíždějí na chalupy, ale i na rekreace do Jizerských hor a Krkonoš. „Nejvíce diskutovanými stavbami v celé republice byla rekonstrukce D1 a Rádelského mlýna. Snad každý kamarád se mě ptal, kdy to tady bude hotové,“ popsal Martin Borovka, předseda představenstva stavební společnosti Eurovia, která zaštiťovala konsorcium stavebních firem při rekonstrukci křižovatky.

Její otevření kvitují i policisté. Od roku 2015 do jara 2020, kdy se křižovatka uzavřela, tu evidovali 85 nehod se třemi těžce a dvaceti lehce zraněnými, většinou kvůli nedodržení vzdálenosti, ale i nepřizpůsobení jízdy. Policie se také zbaví problémů na objízdných trasách. „Navigace a řidiči kamionů, to je kapitola sama o sobě. Nerespektovali značení a vjížděli tam, kam se kamion prostě nevejde. Po nich tam zůstaly poničené komunikace,“ přiblížil náměstek krajské policie Pavel Bartoš.

ŘSD prý bere v potaz, že řidiči nákladních automobilů devastovali silnice nižších tříd v okolí Rádelského mlýna. „Uvědomujeme si, že to pro obce v okolí nebylo jednoduché. Na jaře provedeme pasportizaci všech objízdných tras, a co je poničené, opravíme samostatnou zakázkou. Na to jsme připraveni,“ slíbil generální ředitel ŘSD.

Práce na silnici I/35, která tvoří i průtah Libercem, zatím však nekončí. V příštích dvou letech by měly projít rekonstrukcí tři mosty na průtahu krajským městem i zdejší tunel. Rekonstrukce dvou mostů začne na jaře. „Příští dvě stavební sezóny budou náročné, protože doprava bude svedena do jednoho pruhu, což s sebou zajisté přinese kolony,“ popsal Mátl.