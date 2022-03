V Mníšku se hodně věnujete opravě drobných památek. Co jste v poslední době vylepšili?

Dlouhodobě se snažíme rekonstruovat křížky u silnice, tzv. Boží muka. Osm až deset se nám jich podařilo zrekonstruovat a lidé to vítají. Například křížek u Kostela sv. Mikuláše, křížek Jana Nepomuckého, v ulici Ke křížku, křížek ulice Slunečná, na Americe a další. Opravili jsme hraniční kámen při vjezdu do obce, na vjezdu i příjezdu. Kameny označovaly dříve Liberecké a Frýdlantské panství.