Hrádek je typický svým velkým rozvojem a budováním nových věcí. Co chystáte, na co se těšíte?

Těším se na všechno, co přijde, na co bude město mít finance a energii. Mohl bych jmenovat celou řadu projektů, ať to jsou biotopy v Loučné, kde ze stávajících mokřadů vzniknou větší vodní plochy. Daří se i celá řada dalších věcí, například chystáme stavbu nového domu seniorů, jsou připraveny projekty pro školy i školky a podobně.