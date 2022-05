Jaké plány máte ve městě na nejbližší období?

Zdroj: DeníkPřipravujeme projekty několika velkých investičních akcí, které bude muset nové vedení obce po volbách promyslet a rozhodnout se o tom, které pro ně bude prioritní. Konečně chceme opravovat staré sídliště, zejména se zaměřit dopravní část. Sídliště je postavené v 70. letech, kdy v jednom paneláku bylo jedno až tři auta, teď je to tak, že každý byt má jedno až tři auta. Tedy měla by tam vzniknout nová parkovací místa, opravit chceme rozbité cesty, aby také by měly vzniknou chodníky.