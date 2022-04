Na co se v nejbližší době nejvíc v obci těšíte?

Těším se na srpen, kdy otevřeme v části Radostín nové hřiště. Je to pro naši obec velký projekt, na který se těšíme. Hřiště za 1 380 tisíc korun, na jehož vybudování se nám podařilo dostat téměř milionovou dotaci. Už se začalo stavět a nebude to obyčejné hřiště, ale oplocené, uzpůsobené různým míčových hrám jako fotbalu, basketbalu nebo volejbalu a například v zimě půjde napustit vodou, aby se na něm dalo bruslit. Sloužit bude nejenom našim školákům, kteří tam budou moci chodit cvičit, ale také spolkům a dalším zájemcům.