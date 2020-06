Osud liberecké náplavky je nejistý. Kraj odložil investici na neurčito

Rekultivace koryta řeky Nisy v dolním centru Liberce je velký projekt, který má zvelebit prostor nedaleko sídla krajského úřadu. Náplavku tu měl vybudovat kraj, město Liberec by pak na území navázalo na druhém břehu řeky, kde by vybudovalo pěší zónu. Nyní to ale vypadá, že jde projekt kvůli koronakrizi k ledu.

Vizualizace budoucí liberecké náplavky, tedy prostoru mezi krajským úřadem a Rybníčkem. | Foto: Studio re:architekti

Podle ekonomické náměstkyně hejtmana není úprava náplavky v současné době prioritou kraje. „Jedinou investicí, kterou kraj zastaví, je úprava okolí sídla Libereckého kraje. Ta nám v tuto chvíli přijde zbytná,“ řekla Jitka Volfová. Primátor Jaroslav Zámečník nicméně potvrdil, že Liberec s projektem dále počítá. „Pokračujeme ve spolupráci s architektonickou kanceláři, která vyhrála soutěž na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení. Na tom se bude pracovat dál. Chceme být připraveni. Spoléháme na to, že v roce 2021 bude nový dotační program, kde budou finance na rekultivaci či rekonstrukci veřejných prostranství,“ vysvětlil primátor. ROZHOVOR: Šaty sluší každé ženě. Chci dodávat odvahu, říká Hana Langrová Přečíst článek › Na náplavku vypsal Liberecký kraj architektonickou soutěž, kterou vyhrálo studio re:architekti. To se podílelo také na dopracování území, které se chystá rekultivovat město. „Požádali jsme je o to, aby byl celý prostor navržený jednou rukou,“ řekl Deníku městský architekt Jiří Janďourek. Na městských pozemcích se tak má zvýšit kapacita parkování o 35 nových stání. Vybudují se zde dvě nové lávky, které zvýší prostupnost území, a vznikne nové dětské hřiště. Prostor má doplnit kompletně nový městský mobiliář a nové veřejné osvětlení. Součástí změn mají být i nové zastávky tramvaje. Podle Janďourka půjde o exkluzivní část města. „Společně s výstavbou, která tam teď probíhá, vznikne kus města, který bude renovovaný a rekonstruovaný. Náplavky bývají jedním z nejkrásnějších pobytových míst a myslím si, že byť nemáme tak velkou řeku, ocení ji všichni obyvatelé i turisté,“ prohlásil. Lídrem Starostů bude v krajských volbách hejtman Půta Přečíst článek › Kraj plánoval vybudování náplavky včetně nového parkovacího domu. Kvůli finančním dopadům způsobeným koronavirovou krizí byl projekt rozdělen na dvě etapy. Jedna řeší náplavku a úpravu okolí a ta druhá stavbu parkovacího domu, předpokládané náklady jsou ve výši 220 milionů korun. Zatímco výstavba parkovacího domu za 120 milionů by mohla být financována ještě v tomto programovém období Evropské unie z Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou, investici na zvelebení okolí svého sídla ve výši přesahující 100 milionů korun kraj odložil na neurčito. „Je to jediný projekt, který je z důvodu koronavirové krize přesunut na jindy. Uvědomujeme si, že jsme odpovědní za to, jak vypadá okolí krajského úřadu. Nadále ale na projektu pracujeme a uskutečníme ho, jen o něco později,“ okomentoval rozhodnutí hejtman Martin Půta. K čemu moře? I u nás je krásně. Lidé obsazují kempy ve velkém Přečíst článek › Projekt stavby parkovacího domu je ve fázi žádosti o vydání územního rozhodnutí. To Liberecký kraj předpokládá v září 2020. Poté bude muset hejtmanství ještě žádat o vydání stavebního povolení. V současné době se pracuje na projektové dokumentaci. Podle náměstka hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek Jana Svitáka není v ohrožení ani přípravná fáze vybudování náplavky. „Peníze na ni máme vyčleněné v rozpočtu odboru investic a správy nemovitého majetku krajského úřadu. Pokud vše půjde dle nově nastaveného harmonogramu, pak počítáme, že dokumentaci pro výběr zhotovitele bychom měli mít k dispozici v první polovině roku 2021,“ sdělil Sviták. S podobným termínem počítá také město Liberec. Podle primátora Jaroslava Zámečníka tak jde spíše o „nešťastné vyjádření paní náměstkyně“ než o konec liberecké náplavky.

