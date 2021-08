Každé město má svou stinnou stránku, Liberec není výjimkou. V městě pod Ještědem a jeho okolí kromě památek a přírodních a historických zajímavostí najdeme i nepěkná místa. Typickým příkladem je i Papírové náměstí a jeho okolí.

Papírové náměstí a jeho blízké okolí. | Foto: Deník/Jiří Louda

Ostuda města. Takovou přezdívku si vysloužilo Papírové náměstí v Liberci. To by se ale mohlo časem změnit. Město Liberec definitivně získalo do svého vlastnictví další cenné pozemky v této lokalitě. „Za město je stále prioritou to, aby tam vzniklo zhruba 140 nových bytů, nicméně každý podnět k Papíráku je pro nás důležitý, abychom o rozvoji tohoto území rozhodli správně,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.