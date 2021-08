Uran byl postavený v roce 1969 na třídě 1. máje a město Liberec jej získalo bezplatně od státu v roce 2005. Nyní tam sídlí městská policie, dále registr vozidel a odbor sociální péče. Sedmipodlažní budova, která za dobu své existence neprošla žádnou větší rekonstrukcí, je totiž ve špatném stavu. Rozpadá se obvodový plášť.

To by se mělo výhledově změnit. Technologicky náročná rekonstrukce Uranu začne už letos na podzim. Potrvá třicet tři týdnů a hotovo by mělo být v létě 2022. Hlavním cílem projektu je řešení havarijního stavu fasád a střechy, zlepšení provozních podmínek budovy, zejména snížení energetické náročnosti objektu. „Dále budou řešeny slaboproudé a datové rozvody a vzduchotechnika. Rekonstrukce bude probíhat při zachování provozu v objektu tak, aby klienti byli schopni si vyřídit, co potřebují i po dobu rekonstrukce,“ řekla náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.