Odvaha, inovace, splněné sny i skromnost. Taková slova vystihují jediného českého nositele Perretovy ceny Karla Hubáčka, který by letos 23. února oslavil sto let. Liberecký kraj, město Liberec, Technická univerzita v Liberci, Paměť národa, Severočeské muzeum v Liberci a další instituce neformálně vyhlašují rok 2024 Rokem Karla Hubáčka a chystají společně pro letošek celou řadu akcí, které jeho život, dílo, myšlení a odkaz připomenou. To vše pod společnou značkou „Karel Hubáček 100“, která už dobývá liberecké ulice.

Karel Hubáček. | Foto: Deník/Jiří Louda

Karel Hubáček stál mimo jiné u zrodu Fakulty umění a architektury (FUA) Technické univerzity v Liberci (TUL). V prvních letech po jejím založení tu vyučoval studenty v rámci ateliéru a byl i vedoucím katedry. Podle rektora TUL Miroslava Brzeziny má značka FUA svůj zvuk i díky odkazu Karla Hubáčka a celého avantgardního sdružení SIAL. Přes Jiřího Suchomela a přes celou řadu dalších osobností je fakulta s tím tvůrčím podhoubím 60. let stále v kontaktu. Přesto si myslí, že architekt je v českém kontextu osobnost trochu nedoceněná. „Ještěd sice na přelomu milénia získal od odborné poroty titul stavba století, její autor se však ve stejné době v anketě největší Čech nedostal ani do první stovky. Přitom svou odvahou, svým myšlením a přístupem k práci i životu by si to zasloužil. U příležitosti jeho nedožitých 100. narozenin můžeme jeho odkaz přehlédnout znovu a zařadit si ho v pomyslném žebříčku hodnot na přednější příčky,“ zdůraznil Brzezina s tím, že liberecká univerzita má ve svém logu symbol Ještědu nahlíženého z ptačí perspektivy.

Ve foyer univerzitní auly odhalí interaktivní objekt s Hubáčkovými citáty, který bude k vidění po celý letní semestr, a připravoval ho děkan FUA Jan Stolín společně se studenty. Součástí technického interaktivního objektu je zvuková produkce, textové informace a videoprojekce. „Lidé znají Hubáčkovy stavby, ale já chci zdůraznit i jeho lidské kvality, které jsou právě v dnešní době velmi ojedinělé. Byl to skutečný vizionář, člověk s obrovskou odvahou a otevřeností, zároveň skromný a pracovitý. To jsou podle mě rozhodující hodnoty, které by měl skutečný umělec vyznávat a já se neúnavně snažím šířit tento názor i mezi svými studenty,“ řekl Stolín. Podobného názoru je i hejtman Libereckého kraje Martin Půta, podle něj je architekt Karel Hubáček jedním z vůbec nejznámějších Liberečanů, jím navrženou geniální stavbu horského hotelu a vysílače na Ještědu zná celý svět. „Odkaz tohoto velikána, který se zpočátku setkával s nepochopením veřejnosti, bychom si měli všichni připomínat. Jeho díla jsou totiž sama o sobě pohádkovými příběhy o oddanosti, houževnatosti a také nesmírné kráse a splněných snech,“ sdělil Půta.

Liberecká radnice po dohodě s partnery akce zprostředkovala vytvoření grafického manuálu a vizuální podoby letošního výročí. O ně se postaral grafický designér Ondřej Zámiš, který je od roku 2017 i autorem aktuálního vizuálního stylu města. K výročí Hubáčkova narození je instalována krátká výstava v podobě čtyřstranného poutače na Šaldově náměstí a na 16. dubna magistrát zároveň pro veřejnost připravil i speciální přednášku Jaroslava Zemana z Národního památkového ústavu o Karlu Hubáčkovi. Konat se bude zdarma v Krajské vědecké knihovně. „Karel Hubáček byl mimořádně inspirativní osobnost. A to jak pro odbornou, tak i širokou veřejnost. A nejen u nás v Liberci. Úžasný vizionář, který vždy usiloval o inovativní řešení, čímž předběhl svou dobu. V jeho myšlení byla velkorysost, chápání věcí v souvislostech, nadčasovost. Zároveň byl mimořádně odvážný a v podstatě velmi často kryl a hájil své kolegy z ateliéru před tehdejším režimem,“ podotkl náměstek primátora Liberce pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek s tím, že zasel semínko osobní svobody, což ateliéru SIAL mnozí záviděli. „Cenné bylo i to, jak uvažoval o vizi a koncepci města. Na jeho odkaz bychom měli umět navázat,“ doplnil.

K oslavám se přidá i Divadlo F. X. Šaldy. Budovu Malého divadla a později i přiléhající provozní budovu navrhoval právě Karel Hubáček. Divadlo chystá na 19. března derniéru hry „Sialská trojčata“ režiséra Radovana Lipuse. Hru mělo v repertoáru od sezóny 2018/2019. Oblastní galerie Liberec zase zve na výstavu, která nabídne Ještěd z netradičního pohledu. Sopečný původ spolu s drsným horským podnebím vytvářejí nezapomenutelnou kombinaci, která vybízela k výtvarnému zpracování autory spjaté s regionem, ale zdaleka nejen je. Silueta hory, tyčící se na libereckém obzoru, je ústředním motivem výstavy s názvem „Horizont hory: Krajina pod Ještědem“, kterou mohou návštěvníci galerie vidět od 14. června do 29. září. „U příležitosti stého výročí jeho narození připravila Paměť národa dokument s názvem Maják Karel Hubáček, který zachycuje ve vzpomínkách kolegů, přátel a rodiny směr, jenž v temném normalizačním moři ukázal desítkám mladých architektů,“ podotkla Michaela Pavlátová, ředitelka severočeské Paměti národa.

Osobnost významného architekta připomene i Severočeské muzeum v Liberci. Plánují výstavu, na které budou prezentovat celý záběr architektonické tvorby Karla Hubáčka od 50. do 90. let 20. století. Začne 12. června a potrvá do 6. října. Kurátoři výstavy Luděk Lukuvka a Jakub Potůček záměrně vynechávají Ještěd. Ten měl totiž svou samostatnou výstavu loni u příležitosti 50 let od jeho otevření. „Prostor tak dostanou některé méně známé, ale zajímavé projekty, z nichž se celá řada nerealizovala jako například vysílač na Bukové hoře, kulturní dům v Poděbradech a mnohé další,“ dodal ředitel libereckého muzea Jiří Křížek.