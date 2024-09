ŠPONAŘ/ŠPONAŘKA Náplň práce: - Zabezpečování odvozu třísek od strojů. - Zabezpečování úklidu a pořádku u strojů. - Ukládání a manipulace s kovovým odpadem do příslušných kontejnerů. - Čištění prokladů do obalových nádob - Třídění komunálního a kovového odpadu Hlásit se e-mailem nebo telefonicky v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod.. 20 000 Kč

