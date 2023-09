Otevřené laboratoře, ateliéry, jedinečné přednášky, setkání absolventů a přátel Technické univerzity v Liberci (TUL), křest almanachu Fakulty strojní TUL i koncerty kapel nabídly oslavy sedmdesátých narozeniny liberecké univerzity, které naplno vypukly v sobotu 23. září.

Technická univerzita v Liberci slavila 70 let od svého vzniku. | Video: Deník/Jiří Louda

Centrem dění se stalo Univerzitní náměstí a přilehlé budovy. Ti, kteří chtěli obohatit své znalosti, využili maraton přednášek. Průkopník oboru hlasové komunikace mezi člověkem a počítačem Jan Nouza seznámil posluchače s přednáškou Na počátku bylo slovo aneb počítačové zpracování řeči, zatímco díky přednášce Spalovací motory - udržitelná doprava pro 21. století se zájemci dozvěděli, jak to bylo a dále bude s vývojem spalovacích motorů v České republice, a jak se podílí univerzita na vývoji udržitelné dopravy pro 21. století.

Jelikož na univerzitě spatřila světlo světa nanovlákna, nechyběl přednáškový blok pojmenovaný Nanotechnologie z Liberce. „Nejsem párty typ, raději si přelouskám zajímavou knihu. Nicméně tuhle oslavu jsem si nemohla nechat ujít, jelikož mě zaujaly přednáškové bloky. Nejvíce mě oslovilo zavzpomínání si na listopadové události roku 1989 s pamětníky,“ svěřila se Deníku studentka Tereza, která nedávno úspěšně získala bakalářský diplom.

V aule se střídaly prezentace všech sedmi fakult. Studenti Fakulty textilní předvedli své kreativní modely prostřednictvím přehlídek. Zájem vzbudila i vernisáž výstavního projektu Seminář naděje, jehož umělecká díla zkrášlí jednotlivé fakultní budovy. Zájemci měli příležitost nahlédnout do čtyřiceti laboratoří a ateliérů a na vlastní oči vidět moderní technologie a nahlédnout do zázemí, kde se rodí výzkumné projekty a inovace. Představily se univerzitní spolky a nechybělo ani občerstvení. Menza podávala například gulášek. „Nejvíce mě zaujaly textilní laboratoře. Ráda bych se v budoucnu věnovala návrhářství, tak snad to vyjde,“ popsala své zážitky Karla, kterou příští rok čeká maturita a zvažuje studium právě na TULce.

Liberecká univerzita se může pochlubit absolventy, kteří se prosadili jak v Čechách, tak i v zahraničí. Eva Le Peutrec jako jediná Češka staví mrakodrapy v Šanghaji, Tomáš Hodboď už řadu let vede Glami, který je největším evropským vyhledávačem módy. Jaroslav Rudiš píše divadelní hry a romány překládané do mnoha jazyků. „Přeji nám všem na této univerzitě do následujících 70 let další úspěchy ve vědě a výzkumu a další úspěchy ve vzdělávací činnosti. Zároveň nám také přeji možnost pracovat, učit a žít ve svobodném prostředí, ve kterém nebudou morální hodnoty jen pojmy, které čas od času zmiňujeme v projevech,“ zdůraznil rektor Miroslav Brzezina.

Univerzita sází na tradice, ale zároveň reaguje i na vývoj ve světě. Do letošního akademického roku vstoupila s jasně danými pravidly pro používání nástrojů umělé inteligence ve výuce nebo při psaní studentských prací. „Akceptujeme a podporujeme využívání nástrojů umělé inteligence při výuce, psaní vysokoškolských kvalifikačních prací a tvůrčí práci. V nové směrnici jsme proto jasně stanovili, že za výslednou práci, především za její správnost, odpovídá vždy autor, a vymezili jsme důležitou zásadu: je nutné použití AI vždy v práci uvést. Buď to bude platit pro celou práci, nebo je možné specifikovat konkrétní pasáže, které mají svůj původ v umělé inteligenci. Pokud tak autor nebo autorka neučiní, může být práce považována za plagiátorskou,“ podotkl prorektor pro informatiku Pavel Satrapa.

To Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická rozšířila nabídku studijních programů o čerstvou novinku, a to doktorský studijní program „nano- a mikrotechnologie“. Ten si klade za cíl vzdělávat experty pro oblast aplikace nano- a mikromateriálů. „Na doktorském studijním programu se budou podílet nejvýznamnější osobnosti na Technické univerzitě v Liberci v oblasti chemie a nano- a mikromateriálů. Kromě těchto odborníků zapojíme do studia jako konzultanty nebo garanty předmětů i řadu odborníků z Akademie věd České republiky. Na zahraničních pracovištích pak budou probíhat půlroční stáže studentů, které jim umožní získat nejnovější poznatky a naučit se odborné techniky od excelentních vědců v celosvětovém měřítku,“ informoval děkan této fakulty Jan Picek.

V duchu oslav 70 let TUL se ponese také řada dalších podzimních akcí. Bude to třeba největší tuzemská nanokonference NanoCzech, kterou hostí už 27. září, univerzitní ples na začátku listopadu nebo Kariérové dny TUL ve dnech 2. a 3. listopadu, což je veletrh pracovních příležitostí a profesního růstu pořádaný univerzitou. Jeho součástí bude prezentace desítek firem, kariérové poradenství, kulatý stůl, diskuze a další doprovodný program zaměřený na kariérní růst.

„Velkou novinkou, která doprovází náš jubilejní 70. rok, je nový vizuální styl. S jeho implementací jsme začali již dříve, ale právě s jasnou vidinou toho, že 70 let univerzity už oslavíme v novém vizuálním hávu,“ dodal mluvčí TUL Radek Pirkl.