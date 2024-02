Krásných sto let oslavila ve středu 28. února Věra Unčovská, která aktuálně žije v Alzheimer Home Minkovice.

Věra Unčovská oslavila významné životní jubileum. | Foto: Deník/Jiří Louda

V Liberci prožila téměř svůj celý život, pouze druhá světová válka ji donutila přestěhovat se na čas do Prahy a pracovat v továrně. Po roce 1945 se vrátila zpět do města pod Ještědem a věnovala se kancelářské práci. Po celý život uznávala hodnoty Sokola a aktivně sportovala, účastnila se všesokolského sletu a ještě do svých 95 let pravidelně chodila plavat do bazénu v Liberci. Dnes žije v Alzheimer Home Minkovice a těší se ze svých dětí a vnoučat. Ráda tráví čas venku a poslouchá písničky Waldemara Matušky. Pogratulovat k významnému životnímu jubileu a popřát hodně zdraví, elánu a vitality jí přišli primátor Liberce Jaroslav Zámečník a předsedkyně městské Komise pro občanské obřady a záležitosti.

