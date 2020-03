„V čekárně bylo už asi třicet lidí, po čase jedna ze sester řekla, že kdo nemá lístek, tak ho nevezmou. Lístků bylo dvacet, navíc tam ještě přivezla eskorta vězeňské služby vězně a řešili, zda je ošetří. Rozhodoval jsem se, zda mám čekat mezi kašlajícími lidmi ještě několik hodin do zavíračky, nebo odjet,“ popsal Novotný.

Obával se přitom, že by se podobná situace opakovala i na druhé pohotovosti v kraji, která je na Soukenném náměstí v Liberci. S ní má zkušenost paní Jana z Liberce, kterou tam před dvěma týdny dohnal bolestivý zánět dásně. „Pohotovost v krajské nemocnici byla výjimečně zavřená, takže jsem večer šla do Paláce Dunaj. Nakonec jsem to tam vzdala. Během hodiny se tam nakupilo asi třicet lidí,“ sdělila.

Stejně jako Novotný ani ona nepatří mezi pravidelné návštěvníky pohotovosti a o svůj chrup pečuje. „Podle mě tam spousta lidí neměla své zubaře. Ale jistě to nevím,“ doplnila paní Jana. Oběma byla doporučena zubní pohotovost v Mladé Boleslavi.

„V krajské nemocnici na ni dokonce odkazuje papír na dveřích,“ dodal Novotný, který se po zkušenostech z Liberce rozhodl neponechat nic náhodě. „Stav byl horší a horší, prakticky jsem nespal. Vyjel jsem tedy v sobotu už ve čtyři ráno, abych tam byl první, což se mi podařilo,“ dodal.

„Obecně se potýkáme se dvěma problémy. Tím jedním jsou pacienti, kteří zanedbávají svůj chrup a nedocházejí ke svému zubaři. Druhým problémem je nedostatek stomatologů, kteří jsou ochotni se podílet na zajištění pohotovosti,“ sdělil mluvčí krajské nemocnice Václav Řičář. Podle něj se zubaři intenzivně komunikují. „Není to ale o penězích. Jsme schopni je adekvátně zaplatit,“ dodal Řičář.

Stomatoložka Hana Baaderová jeho slova potvrdila. „Víc než o financích je to o čase. Přes týden jsme natolik vytíženi, že víkendy potřebujeme volné,“ poznamenala.

Zástupci Libereckého kraje si situaci uvědomují, ale jak přiznal náměstek hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka, nemají žádnou kompetenci lékaře donutit, aby každý z nich pohotovost sloužil. „Je to problém celorepublikový, na který se snažíme upozorňovat ministerstvo zdravotnictví i Českou stomatologickou komoru, aby povinnost postarat se o své klienty v mimopracovní době byla vynutitelná,“ sdělil Sobotka.

Od 1. ledna 2017 zajišťují na základě smlouvy s hejtmanstvím pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje pouze dva poskytovatelé zdravotních služeb: Krajská nemocnice Liberec a Liberecká dentální. V nemocnici ošetřují o víkendech a svátcích od 8 do 13 hodin, v Paláci Dunaj v tyto dny od 18 do 22 hodin. V okresech Česká Lípa a Semily už více než dva roky zubní lékaři ve svých ordinacích zubní pohotovost neslouží.