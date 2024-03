Liberec zavedl pilotní úsekové měření radarem v Dolním Hanychově a o připojení ke společnému projektu používání rychlostních radarů a systému vyhodnocování přestupků projevila zájem i Osečná. Proč jste se k takovému kroku rozhodli?

U nás představuje problém letní sezóna, kdy se násobně zvyšuje silniční provoz, a to hlavně projíždějící motorky. Od té doby, co se opravila silnice na Ještěd, tak velké množství motorkářů z Českolipska jezdí přes nás a jsou hluční a hlasití. Ten hluk nám upřímně vadí více než rychlost. Přesto jsme chtěli překračování povolené rychlosti omezit. Nejdříve kamerovým systémem a na to chceme navázat právě měřením rychlosti. To může být úsekové nebo okamžité, my pravděpodobně přistoupíme k druhé variantě. Jelikož motorky mají poznávací značku vzadu a radar fotí zepředu, zřejmě budeme muset radary nainstalovat oběma směry. U nás totiž jezdí řidiči rychle z obce.

Hádanka z Liberce: Poznáte podle fotek a videa, jaké místo zkrášluje graffiti?

Kdy plánujete radary instalovat?

Letos nám na to nevyjdou pravděpodobně finance, ale už v místě instalace máme zavedený elektrický proud a připravený chránič kabelů pod komunikací. Počítáme s uvedením do provozu příští rok. A hlavně nám nejde o to někoho pokutovat a získávat peníze, ale o tu prevenci.

Přistoupili jste vedle radarů ještě k nějakým dalším úpravám, které vedly k bezpečnosti provozu?

Na krajské komunikaci v Liberecké před novým přechodem pro chodce ze směru od Liberce jsme provedli bezpečnostní protismykové úpravy povrchu vozovky, tzv. „červený koberec“. Jeho hlavní funkcí je zkrácení brzdné dráhy vozidla a zklidnění dopravy. Finančně nám pomohl Liberecký kraj. Do Školní ulice jsme umístili dopravní značky se žlutými lemy „Pozor děti“.

Zmiňoval jste, že budujete nový kamerový systém. V jaké to je fázi?

Ano, rozhodli jsme nahradit původní analogový systém digitálním. Má daleko větší rozlišovací schopnosti, kamer bude potřeba méně díky většímu záběru. Děláme to postupně, v etapách. Letos umístíme dvě na náměstí, v příštím roce bude následovat umístění kamery, která bude snímat školu a školku.

V liberecké ulici Dubice je první úsekový radar. Časem se objeví další

Některé obce v Libereckém kraji trápí nedostatek praktických lékařů či stomatologů. Máte v Osečné dostatečně zajištěnou zdravotní péči?

Máme obvodního i dětského lékaře a stomatologa. Museli jsme se vypořádat s odchodem praktika do důchodu, ale podařilo se nám sehnat náhradu. Lékaři jsme pomohli dovybavit ordinaci. Dlouhodobě řešíme to, že v domě, kde ordinace sídlí, není bezbariérový přístup. Ale já osobně jako občan nemám zubaře už čtyři roky a nedaří se mi sehnat. To ale souvisí z mého pohledu se špatným systémem zdravotnictví v naší zemi.

Co patří mezi palčivé problémy Osečné?

Jsme daleko od dálnice, problém tedy představuje přístupnost města. Má to návaznost na zaměstnanost, občané musí dojíždět buď do Stráže pod Ralskem nebo do Liberce. Na druhou stranu je autobusová doprava díky krajské politice dobře přizpůsobena.

Jednou z dominant náměstí je kostel sv. Víta. Město ho v minulosti odkoupilo od církve, že?

Ano, je tomu přibližně deset let. Vedla nás k tomu snaha o zachování kostela a jeho opravu. V minulosti jsme zrekonstruovali oltář, všechny dveře, křížovou cestu a vitráže. Na konci roku 2022 byla dokončena celková oprava střechy lodě kostela. V rámci ní se uskutečnila výměna skládané krytiny na hlavní lodi a presbytářem, výměna plechové krytiny nad zákristií, a to včetně veškerých nutných klempířských prvků, dešťových okapů a svodů. Součástí bylo celkové vyklizení a vyčištění podstřešního prostoru od zbytků prapůvodní krytiny. Chybí nám ještě natřít přední stranu kostela a časem nás čeká ještě vnitřní výmalba ve spolupráci s památkáři. To bude stát několik milionů korun. Kostel slouží svému účelu, konají se zde bohoslužby, církevní obřady, pohřby a kulturní akce města. Chceme, aby i nadále byl obrazem našeho městečka.