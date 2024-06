Místní komise v Liberci nahrazují osadní výbory a slouží jako poradní orgány rady města pro rozvoj městských částí. Aktivní občané, včetně cizinců s trvalým bydlištěm, mohou nyní přispívat k zlepšení svého okolí a podílet se na rozhodování o investičních prioritách a rozpočtu města.

Osadní výbory minulostí. V Liberci nově působí místní komise | Foto: Deník/Město Liberec

Místní komise, které nahrazují dřívější osadní výbory, jsou poradními orgány rady města pro rozvoj částí Liberce. Jsou určeny pro aktivní občany, kteří chtějí přispět ke zlepšení svého okolí.

Forma komisí nabízí oproti dosavadním výborům možnost seznámit se s materiály vedení města dříve a zahrnuje i cizince s trvalým bydlištěm. Komise budou například sestavovat seznamy investičních priorit nebo se seznamovat s rozpočtem města.

„Žádné město se neobejde bez aktivních občanů se zájmem o své okolí. Liberec není výjimkou a dlouhé roky se tito lidé sdružovali v osadních výborech. Na kontě mají celou řadu úspěchů – upozornění na různé nedostatky, návrhy řešení spolu s asistencí při nápravě, dobrovolnické práce, komunitní akce a mnoho dalšího.

To vše činili zcela zdarma pouze s nadšením pro život ve své čtvrti. A za to jim patří velký dík. Nyní roli osadních výborů nahradí místní komise,“ uvedl městský zastupitel Lukáš Hájek a zve všechny občany města do nově vznikajících komisí.

Pro ty, kteří se chtějí stát členy místní komise, slouží formulář na stránkách města liberec.cz.

S nástupem místních komisí také nově vzniká Fond místních komisí, jehož využití budou moci komise navrhovat. Místní obyvatelé se tak mohou rozhodovat o věcech jako nové kontejnerové stání, lavičku, nebo skluzavku na hřišti. Peníze na tyto projekty budou mít předem vyhrazené.

Komise budou mít přesná pravidla pro svoji činnost a nově budou zveřejňovat pozvánky na svá setkání. Obyvatelé čtvrtí, kteří nejsou členy místní komise, ale chtějí přinášet vlastní podněty, tak nepřijdou o žádné informace.

