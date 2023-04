Zatímco orloj čeká demontáž a stěhování do nedalekých Žibřidic, kde najde nový domov v budově staré hasičské zbrojnice, tak Muzeum betlémů v Kryštofově Údolí zůstává. „Orloj vznikal s vydatným přispěním dobrovolníků a patronů, kteří přispívali a často pracovali zdarma nebo jen za symbolickou odměnu. Současná majitelka je připravena orloj přestěhovat jinam. Jednali jsme spolu, protože pro nás není představitelné, že by se toto dílo, které vymyslel Martin Chaloupka primárně pro Kryštofovo Údolí, ocitla jinde. Bohužel jsme se nedohodli,“ informoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta s tím, že měli připravené finance na odkup v krajském rozpočtu. „Díky vyšším daňovým příjmům se nám podařilo v rozpočtu na nákup akvizic z oblasti cestovního ruchu vyčlenit dva miliony korun,“ dodal.

Podle starostky Kryštofova Údolí Jany Blažkové se obec snažila o to, aby orloj zůstal na svém místě. Z vyjádření mnoha pamětníků ví, že ho Martin Chaloupka budoval výhradně pro Kryštofovo Údolí. S touto myšlenkou také oslovoval sponzory a patrony. „Osobně si velmi vážím úsilí a vynaložených finančních prostředků mnoha místních občanů a chalupářů a právě kvůli nim jsem cítila povinnost o budovu s orlojem usilovat. Dále vnímám nemalou uměleckou hodnotu celého díla. Osobně mě to stěhování velmi mrzí,“ řekla.

Na druhou stranu poukazuje na fakt, že Kryštofovo Údolí není jen o orloji. „Obec byla právem vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Její chloubou je dochovaná vesnická architektura, kostel sv. Kryštofa, novinský viadukt a mnoho dalších drobných sakrálních památek. Máme svým návštěvníkům stále co nabízet,“ podotkla starostka Blažková.

Kryštofoúdolský orloj na archivním snímku.Zdroj: Deník / Michaela Rozsypalová

Alice Chmelíková zasvětila muzeu posledních deset let svého života a jak sama přiznala, únorové rozhodnutí zastupitelstva o novém provozovateli a ukončení spolupráce ji úplně nepřekvapilo. „Předpokládala jsem, že dají na tradici. To se mi vymstilo, tradice se už nedrží,“ zdůraznila. Podle zastupitelů bylo potřeba muzeum zprofesionalizovat a posunout dál. Nový provozovatel muzea má uzavřenou smlouvu standardně na pět let s roční výpovědní lhůtou. Mezi jeho plány patří zařadit muzeum mezi odbornou betlémářskou veřejnost, navázat spolupráci s muzeem v Třebechovicích, Liberci či Frýdlantu, zapojit ho do zápůjčkového programu a vybudovat malou galerii v části expozice.

Chmelíková tvrdí, že proti Kryštofovu Údolí nic nemá. Je to pro ni uzavřená kapitola a usiluje o nový start. Ve stěhování vidí možnost, jak nastartovat cestovní ruch nové vesnici, kde budou muzeum a orloj sídlit. „Nedělám to pro peníze, ale pro hrdost. Abych mohla být dále hrdá na to, co táta vybudoval. Navíc původně měl chalupu kupovat v Žibřidicích,“ osvětlila své důvody.

V létě by měla ráda muzeum už v provozu. Orloj nyní čeká na práci restaurátora. „Uvidíme, jak to bude dlouho trvat. Doufám, že na konci léta bude už stát a fungovat,“ dodala. Socha čůrajícího voříška bude nově stát v libereckých Pavlovicích.

Orloj uvedli v život regionální řemeslníci a umělci. Figurální část orloje zhotovil liberecký řezbář Václav Plechatý. Figury mají i své slavné patrony. Jiřina Bohdalová si vzala pod ochranná křídla krávu, Jiří Lábus selku, moderátorka ČT Marcela Augustová slepici. Dalšími jsou například Martin Dejdar, Marek Eben, regionální politici a podnikatelé.

Proti odvezení orloje z vesnice se vyjádřili i autoři a patroni orloje. Podpořili otevřený dopis, který Alici Chmelíkové adresovala Petra Palaščáková, dcera autora dřevořezeb Václava Plechatého. I ona v něm žádala dceru Martina Chaloupky, aby orloj z Kryštofova Údolí nestěhovala.

„Věřím, že kdyby Martin Chaloupka žil, nikdy by s tím nesouhlasil. Orloj ke Kryštofovu Údolí patří, dotváří tamního genia loci, kterého už před lety objevil legendární výtvarník Josef Jíra, řečený maloskalský Chagall. Pro vesnici vytvořil originální betlém, který tam vystavují vždy o Adventu právě vedle orloje,“ uzavřel hejtman Půta.