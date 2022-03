Paní Jana se od lékaře dozvěděla, že onemocněla rakovinou. Přestože se jí podařilo s nemocí úspěšně bojovat, necítila se na to, aby ukončila pracovní neschopnost a vrátila se zpět do práce. Jelikož si nevěděla rady, jak si neschopnost prodloužit, obrátila se s prosbou o pomoc na liberecké Centrum Amelie. Zde jí nejenom pomohli, ale seznámili ji s vlastní nabídkou služeb. Nakonec se žena rozhodla chodit na společné procházky a plavání. Začala se cítit lépe a chce se vrátit do práce na zkrácený úvazek.