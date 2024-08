Týdenní intenzivní průzkum na ostrově Phuket, v hlavním městě Bangkoku a jejich okolí odhalil nejrůznější případy držení divokých zvířat a jejich nabízení turistům k pobavení za peníze. Přestože se způsoby a propracovanost jednotlivých případů liší, ohrožení druhy zvířat platí příliš vysokou cenu. To zájemci o fotografii či několikaminutový zážitek zaplatí od 70 až do 900 korun. Lidé se pořízením fotografie s divokými zvířaty často stávají nevědomými podporovateli ilegálního obchodu s mnohdy ohroženými druhy, které se do vlastnictví lidí dostávají upytlačením z volné přírody.

Turisté často nechápou, že jsou zvířata týraná

„Někteří lidé fotku odmítali, nicméně během půl hodiny jsme zaznamenali pět různých skupin, které se s outloněm vyfotily, včetně jednoho dítěte ve věku asi 10 let. Rozdávala jsem jim poté naše letáky o zodpovědném turismu. Většinou to přijímali pozitivně, často se omlouvali, že kdyby o tom věděli, tak si fotku s tímto zvířetem nepořídí,“ informovala vedoucí průzkumné výpravy do Thajska Lucie Čižmářová s tím, že právě snaha o vzdělávání a šíření osvěty hrají v ochraně zvířat zásadní roli.

A zatímco na oblíbené pláži Kata Beach na ostrově Phuket stojí fotka s dospělým outloněm váhavým 70 korun, cena za selfie s ním se na nejznámějším a největším thajském plovoucím trhu je až desetinásobná. Stanice pro focení se se zvířaty je umístěna hned na začátku trasy pro loďku a láká na ni sice velký plakát s obrázky hadů, nicméně v nabídce jsou právě i outloni. Za 500 bahtů, tedy 350 korun, se člověk může vyfotit také s odrostlým outloním mládětem. Tým Záchranného programu Kukang vyrazil do blízkého centra, které nabízí jízdu na slonovi, opičí vystoupení, kde makaci oblečeni do šatů zpívají do mikrofonu, šermují s tyčemi, proskakují kruhy s noži uvnitř, rozvazují svázané ruce turistů nebo žonglují s ohněm. Za podívanou zaplatí zájemci přibližně 200 korun.