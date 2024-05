Adéla Holubcová působí přes dvacet let v oboru oční optika a optometrie a jak sama říká, neměnila by. V současné době se zaměřuje na práci s dětmi, pro které může vyšetření často představovat stresující záležitost. Proto se snaží být empatická, citlivá a trpělivá, aby se děti cítily při vyšetření dobře a rády se za ní vracely. Působí v oční optice Doktor Klain v centru Liberce. „Nejdůležitějším posláním je porozumět klientům, odhalit, jaké mají potřeby a pomoci jim opět dobře vidět,“ říká liberecká optometristka.

Stojí nějaký příběh za volbou vašeho povolání? Proč jste se rozhodla stát optometristkou?

Upřímně to nebyla má první volba. Chtěla jsem vždy pracovat ve zdravotnictví a pomáhat lidem. Směřovala jsem spíše k lékařství, ale nakonec jsem objevila kouzlo oční optiky a následně i optometrie. Oboru se věnuji už dvaadvacet let, baví mě to a mám svou práci moc ráda.

Vyštření zraku v Liberci řeší včetně celkové anamnézy

Můžete přiblížit, co tato práce obnáší? S čím dokážete člověku poradit, pomoci?

Je to práce s lidmi, jejich viděním a vnímáním světa pomocí zraku. Měření zraku je nejen o samotném měření, ale o navození důvěry, o empatii. Pracujeme se zdravotním stavem klienta a například celkovou a lékovou anamnézou, nebo pracovním prostředím, jsou pro nás velmi důležité. Nejdůležitějším posláním je porozumět pacientům, odhalit, jaké mají potřeby a pomoci jim opět dobře vidět.

Postupně přibývá v populaci lidí, kteří bojují s očními vadami. Můžete tento trend potvrdit? A pokud ano, o jaké oční vady se nejčastěji jedná?

Ano, opravdu tomu tak je. Alarmující situace nastává u dětí. Přibývá očních vad odhalených v dětském věku. Děti totiž tráví více času v uzavřených prostorách, po škole většina z nich po příchodu domů zasedne k počítači či telefonu místo toho, aby trávily čas venku. Pokud nezměníme životní styl, je předpoklad, že se situace zhorší. Zároveň jak stárne populace, více lidí potřebuje kombinované brýle či brýle na blízko. Nedá se ale říci, které oční vady převažují, zastoupeny jsou víceméně rovnoměrně.