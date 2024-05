V období od června do srpna budou pověření pracovníci pracovat na stavbě protihlukové stěny podél silnice I/35 v místě mimoúrovňové křižovatky v Doubí v Liberci. Tato stavba má zajistit snížení hluku způsobeného silniční dopravou v blízkosti zástavby v ulici Hodkovická. V rámci této realizace dojde také na opravu přilehlých povrchů a úprava okolního příkopu. ŘSD plánuje tyto práce provádět během běžného provozu, lze tedy očekávat jistá opatření, aby byla doprava, co nejplynulejší. V tuto chvíli se předpokládá, že výstavba proběhne pouze se snížením nejvyšší povolené rychlosti a zúžením jízdních pruhů. Počet jízdních pruhů i možnost využití celé křižovatky bude možné po celou dobu stavby.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) hlásí rekordní počty, co se týče prací na tento rok, tak rozpočtu, který bude muset letos do oprav investovat. Kupříkladu v roce 2014 byl rozpočet přes 24 miliard korun, kdežto pro tento rok částka se částka na náklady pohybuje okolo 78 miliard. Jaké opravy znepříjemní cesty Liberečanům?

Liberecké mosty

Zásadní změny čekají dva liberecké mosty ve směru na Děčín a na Turnov. Oba mosty se dočkají rekonstrukce. Most ve směru na Děčín by se měl dočkat oprav už v druhé polovině roku, v současné době se však v obou případech zatím stále vybírá zhotovitel stavby. Po zahájení stavby budou muset řidiči počítat s tím, že provoz bude veden vždy po druhém mostě v režimu 1+1. Oprava druhého mostu směrem na Turnov se předpokládá až v roce 2025.

Projekty GreenNet

Projekty GreenNet v rámci modernizace horkovodů způsobí uzavření hned několika důležitých ulic v Liberci. Během května se uzavření týkalo ulic Rumjancevova, Voroněžská a Nerudovo náměstí. Od začátku června je nutno počítat s uzavřením ulic Kavčí, Liliová, ulice 5. května, Husova, Hrubínova, Zimní či areálu nemocnice. Nejpozději první týden v červenci by však již silnice měly být opět průjezdné. Od července dojde k uzavření ulici Klášterní, a Humpolecké. Uzavření by nemělo trvat déle než do poloviny srpna.

Dále během července bude neprůjezdná silnice v ulici Na Výšinkách, která bude uzavřená celý červenec.

Od srpna čeká uzavření ulici Fučíkovu, Humpoleckou a Aloisinu výšinu. Opětovné zprovoznění ulic se předpokládá nejpozději v polovině srpna.

Přestavba podchodu u Arény

Přestavba podchodu u liberecké arény již trápí Liberečany od března a v období od 18. března do 8. července se ke komplikací přidá úplné uzavření ulice Doubská v úseku mezi mezi křižovatkou s Čechovou ulicí a čerpací stanicí (v délce cca 100 metrů směrem ke kruhovému objezdu). Následně od 29. června do 1. září bude zcela uzavřena ulice 28. října v místě před rekonstruovaným podchodem včetně křižovatky s Jeronýmovou ulicí. Po tuto dobu bude změněn směr jízdy v ulici U Školy a zakázáno stání vozidel kvůli průjezdu autobusů. Tyto uzavírky ovlivní i autobusovou dopravu:

„Autobus č. 17 bude k aréně přijíždět ze silnice I/14. Zpátky do centra bude jezdit Hanychovskou ulicí. Z důvodu prací může dojít k posunu zastávky „Ul. 28. října“. V období od 29. června do 1. září 2024 pojede autobus tam i zpět Hanychovskou ulicí. Zastávky „Ul. 28. října„ a „Zimní stadion„ budou v tomto období zrušeny. Zastávka „Aréna„ se dočasně přesune před křižovatku s ulicí U Školy," uvedl krajský mluvčí Jan Král na webu města.

Sokolská ulice

Rekonstrukce Sokolské ulice v úseku mezi křižovatkami se Zhořeleckou a Pastýřskou ulicí do budoucna slibuje pruhy pro cyklisty, nový přestupní terminál příměstské dopravy a MHD či nová parkovací místa. V tuto chvíli je však rozsáhlá rekonstrukce především na obtíž řidičům, kteří musí kvůli kompletní uzavírce, která potrvá až do 31. srpna jezdit přes objízdné trasy.

„Objízdná trasa povede kolem radnice, Železnou ulicí, přes Sokolovské náměstí a Chrastavskou ulicí. Frýdlantská ulice bude před křižovatkou se Sokolskou zaslepena. Vjezd do Frýdlantské ulice bude možný ze Železné ulice (u Nového magistrátu) a výjezd bude veden ulicí Tovaryšský vrch, kde bude jednosměrný provoz v opačném směru (nahoru). Část rezidentní parkovací zóny ve Frýdlantské ulici (podél ZUŠ) bude přesunuta na placené parkoviště pod ZUŠ," upřesnil k objížďkám krajský mluvčí Jan Král na webu města. Změny v trase se také dotknou autobusových linek číslo 13, 24, 26, 39, 51, 55, 99, 28, 32 a 600.

V případě autobusových linek 13, 24, 26, 39, 51, 55 a 99 budou mezi zastávkami Dopravní hřiště a Šaldovo náměstí vedeny v obou směrech po objízdné trase ulicemi Zhořelecká, Krajinská, Ruprechtická, Budyšínská, Rumjancevova, nám. Dr. E. Beneše (pouze ve směru do centra) a Sokolská. Zastávky U Dvora, Sokolská a Sokolská most nebudou vůbec obsluhovány, nahradí je zastávky v ulici Krajinská, Nám. Dr. E. Beneše a Sokolská u zdi.

Oprava komunikací a rekonstrukce inženýrských sítí

Během června nastane uzavření ulic V Lukách, které potrvá od 18. do 21. června, ulice Slezská od 20. května do 20. června, ulice Londýnská od 11. března do 21. června a ulice Třešňová, která bude uzavřena od 11. března až do 28. června. Uzavření ulic proběhne kvůli technickým úpravám na silnicích či přilehlém okolí.

Uzavření ulic, které potrvá až do července se dotkne ulic Minkovická a křižovatky s Puškinovou ulicí, zde bude uzavírka trvat od 29. dubna do 14. července a ulice Partyzánské, ta bude uzavřená od 22. června do 2. července. Na to naváže v červenci a srpnu výstavba chodníků a oprava komunikace v ulici K Bauhausu a to bude zcela uzavřena od 1. dubna do 31. října.

Okolí Liberce

Most přes Heřmanický potok

Při cestě do Jablonného v Podještědí musí řidiči počítat s omezením kvůli rekonstrukci mostu přes Heřmanický potok. „Most přes Heřmanický potok je ve velmi špatném stavu. Proto je nutné vyměnit současnou konstrukci za novou,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.

Rekonstrukce už začala začátkem května a pro řidiče znamená omezení v podobě řízení dopravy pomocí semaforů. Toto omezení by mělo trvat až do 2. června. Následně bude doprava svedena na provizorní silnici a jezdit se bude v režimu 1+1. očekává se, že celá oprava potrvá až do listopadu.

Oprava mostů u obce Ždárek

Koncem března byla ukončena první etapa stavebních prací v Paceřickém kopci u obce Žďárek. Práce se týkaly rekonstrukce mostu ve směru od Turnova na Liberec, nyní akce pokračuje na druhém mostě v opačném směru. Kromě oprav mostů odborní pracovníci zajistí pracují na opravě asfaltového souvrství v rozsahu 2 km komunikace. Jako první bude opraven most ve směru na Liberec včetně povrchu vozovky, který bude kvůli tomu pro řidiče uzavřen. Obousměrný provoz bude veden v jízdním pásu ve směru na Prahu. Dle informací na webu ŘSD by měla oprava trvat do prosince.

Oprava mostu v Bílém Kostele nad Nisou

Opravu mostu bude probíhat až v druhé polovině roku a řidičům způsobí dopravní komplikace, protože kvůli stavebním pracím bude na trase provoz řízen kyvadlově pomocí semaforů.

Turnovsko

Rekonstrukce mostu u Čtveřína

Dopravní omezení čeká na řidiče na silnici III/2797 v úseku mostu přes dálnici D10 až do 10. září 2024. Kvůli rekonstrukci nového mostu je tu doprava vedena zúženými pruhy a dočasně i jedním jízdním pruhem.

„Kvůli komplikované dopravní situaci prosíme, abyste se průjezdu přes Lažany co nejvíce vyhýbali a vyžívali k cestě do Turnova z toho směru trasu přes Husu. Pro tento úsek (Husa – Turnov) není třeba mít dálniční známku,” upřesňuje mluvčí města Turnov Marcela Jandová.

Most přes řeku Jizeru v Semilech

Od 27. května bude uzavřen most v Semilech, následně se most začne odstrojovat a připravovat na demolici. Obnovení provozu se předpokládá nejdříve koncem letošního roku.

