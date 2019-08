Jen ta ale podle odhadů vyjde až na 32 milionů korun. Samotná rekonstrukce zatím přesně vyčíslená není, mluví se ale o částce kolem půl miliardy korun. Opoziční hnutí LOL, které je nejmenší stranou v zastupitelstvu, nyní tvrdí, že na tak zásadní investici peníze nejsou. Vychází přitom z připravovaného rozpočtového výhledu.

Město by se proto podle členů hnutí mělo v bazénu zaměřit jen na drobnější úpravy. „Máme za to, že za třicet milionů, které mají padnout na projektovou dokumentaci, by se dala vyřešit velká část havarijních stavů,“ řekl člen finančního výboru Matěj Linhart (LOL).

Hnutí argumentuje příkladem z Brna, kde podobným způsobem řešili opravu jednoho z tamních bazénů. Ta probíhala postupně během několika let, vždy jen s částečnými omezeními pro návštěvníky. „Brno má mnohem větší rozpočet a přesto řekli, že si to nejsou schopní dovolit najednou,“ upozornila zastupitelka Zuzana Kocumová (LOL).

Problémem ale podle hnutí zůstává, že neexistuje přesný seznam toho, co všechno je v bazénu ve skutečně havarijním stavu, a na kolik by vyšlo, kdyby se opravilo opravdu jen to nejnutnější. „Tahle možnost se tu vůbec neotevřela,“ kritizovala Kocumová. Podle ní není nutné například měnit parametry šaten a další méně podstatné záležitosti.

„Chápu, že to bylo obrovské předvolební téma. Otázka ale je, zda není v tuto chvíli na místě stáhnout svá velkolepá očekávání a říct si, že na takovouto opravu město prostě nemá,“ uzavřela zastupitelka.

Náměstek libereckého primátora Jiřího Němečka (ANO) si ale postupnou rekonstrukci představit neumí. „Takový postup nás vytrestal u rekonstrukcí našich dvou škol, na Náměstí Míru a v ulici 5. května. Už nikdy nevstoupíme do toho, že by se u nějaké staré budovy udělala jen dílčí oprava, vždycky je dobré udělat rovnou generálku,“ prohlásil náměstek.

Ten si podle svých slov nedovede dost dobře představit například rozfázování oprav technologií. „Dělat to po kouskách by byla katastrofa, v tom areálu spolu souvisí všechno se vším. Lepší je zavřít to jednou a udělat pořádně,“ míní Němeček.

S tím, že bude kompletní oprava pro město obrovská zátěž, Němeček souhlasí. „Snažíme se peníze sehnat, jednáme s bankami. Kdyby se bývalo začalo do bazénu investovat dřív, nemuselo by to stát tolik,“ dodal. Jaké budou přesné náklady, naznačí až projektová dokumentace. Zájemci o její zpracování se městu mohou hlásit do 19. srpna.

Jak už Deník informoval, začátek rekonstrukce se oproti původním plánům posune, a to minimálně na začátek ledna 2021. Bazén pak na nějakou dobu zavře, v provozu má zůstat jen malý bazén v přístavbě, který využijí školy a plavecké oddíly. S plaváním pro veřejnost se nepočítá.

„Aktuálně jsme dostali nabídku z Jablonce, že by bylo případně možné tamní bazén od 20:00 do 22:00 zpřístupnit jenom pro Liberečany,“ naznačil náměstek Němeček. Liberec by podle něj v takovém případě mohl pro zájemce vypravit do sousedního města speciální spoje. Jak by ale na místě obyvatelé prokazovali, že jsou z Liberce, zatím jasné není.