Podle její mluvčí Soni Holingerové bylo vrchní vedení z roku 1971 v špatném technickém stavu. „Jedná se o dožité zařízení a rekonstrukce je nutná z hlediska spolehlivosti a kvality dodávek elektřiny. Nově vedení povede v kabelu,“ popsala.

Už vloni tu přitom proběhla celoplošná oprava. „Byl to takový tankodrom, každý si to pamatuje. Došlo i ke koordinaci i s dalšími pracemi, vyměnil se tam plyn i vodovod,“ připomněl primátorův náměstek Jiří Šolc. S ČEZem se ale práce zkoordinovat nepodařilo.

„Důvodem zdržení stavby bylo pozdní dokončení projektové dokumentace způsobené nelehkým a dlouhým projednáváním smluv s majiteli pozemků o věcných břemenech zasažených stavbou,“ vysvětlila Holingerová.

Na ČEZ nepočkali

Město proto na ČEZ nepočkalo a do akce se pustilo. „Myslím, že tehdejší vedení města mělo počkat, ale zlomilo nad tím hůl. Taky se mohlo stát, že ta silnice nebude nikdy. Byla to podle mě špatná práce, ale dovedu to pochopit,“ dodal Šolc.

ČEZ teď po dokončení prací bude muset povrch silnice opět opravit. „Finální termín je smluvně stanoven na 15. listopadu. Nicméně se budeme snažit práce co nejvíce uspíšit a termín zkrátit,“ řekla Holingerová s tím, že hotovo by mohlo být v září.

Paradoxem je, že v blízké budoucnosti se dělníci na Švermovu pravděpodobně vrátí znovu. „Během dalších dvou, tří let tam budeme ještě kopat páteřní kanalizaci. Celá oblast Karlinek totiž kanalizaci nemá a hovorově řečeno tam splašky tečou do potoka,“ řekl Šolc. Na kanalizaci by se měl podle něj podílet i investor, který plánuje obnovit brownfield bývalé Slévárny. K té má navíc ze Švermovy ulice vybudovat i novou příjezdovou komunikaci.