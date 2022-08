Podle jejího stranického kolegy, radního Marka Vávra, se členové rady zejména neshodují na podobě fasády. Ta je navržena z tak zvaných boletických panelů, které by stavbu zvýraznily. „Uran by se měl opravit určitě, o tom není řeč. Má ale velmi draze navrženou fasádu a mohla by se udělat levněji, celá neshoda tak panuje nad cenou fasády,“ upřesnil Vávra. Její cena je několik desítek milionů korun.

Z dalšího odložení rekonstrukce není nadšený primátor Jaroslav Zámečník (SLK). „Vzali jsme si úvěr na rekonstrukci, peníze leží na účtech a nic se neděje. V S Toweru platíme 350 tisíc měsíční nájemné a vedle nám stojí 2 tisíce metrů čtverečných prázdných,“ konstatoval Zámečník.

Kvůli soudnímu zákazu pro stavební firmu se odkládá oprava libereckého Uranu

Budova Uranu byla postavena v roce 1969, v těsném sousedství autobusového nádraží na třídě 1. Máje. Sedmipatrový dům slouží úředníkům několika odborů magistrátu. Všichni úředníci se museli vystěhovat a nyní je objekt prázdný a obehnaný lešením, neboť největším problémem je právě odpadávající fasáda a okna hrozící rovněž vypadnutím. Ve špatném stavu je ale i technické zázemí a interiér, od doby výstavby totiž Uran prošel jen jedinou větší opravou.

Uran se měl v těchto dnech už opravovat. V prvním výběrovém řízení na zhotovitele vítěz odstoupil a další nesplňovali podmínky, ve druhém vyhrál Metrostav, který ale dostal soudní zákaz, a tak město muselo i toto výběrové řízení zrušit.