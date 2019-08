Proč tento katastrofický scénář? V úterý proběhla v sídle Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) jedna z klíčových schůzek, která měla posunout žádost o dotaci k pevně danému termínu. „Schůzka měla sloužit k tomu, aby se na ní stvrdily rámcové smlouvy a dojednalo se, kolika penězi se města budou na miliardové dotaci spolupodílet,“ uvedl náměstek libereckého primátora Jiří Šolc (Starostové).

Jenže nikdo z kompetentních představitelů Jablonce na dva měsíce avizovanou schůzku nedorazil. Primátor Milan Kroupa (ANO) účast jen den předem zrušil. Důvod? Rozpad koalice na jablonecké radnici.

„Projekt rekonstrukce tramvajové trati podporujeme. Pouze jsem požádal o trochu času, aby mohl v této záležitosti za Jablonec jednat někdo, kdo bude mít silný mandát,“ uvedl primátor v reakci na kritiku za svůj postoj.

Kroupovo tvrzení ovšem koliduje s faktem, že poté co se koalice na jablonecké radnici rozpadla, a to především kvůli střetu zájmů jeho firmy, přebral od odvolaného ekonomického náměstka Štěpána Matka (Společně pro Jablonec) odpovědnost za jeho resort. Měl by být tedy kompetentní osobou. To potvrdil i jeho protějšek, liberecký primátor Jaroslav Zámečník (Starostové). „Primátor má zodpovědnost, dokud je primátorem, a měl by jednat do poslední minuty. Pokud vím, odvolán nebyl,“ prohlásil Zámečník.

Vedení Liberce už samotná příprava projektu stála 30 milionů korun. „Dnes máme konec srpna, smluvní dokumenty musí být oběma zastupitelstvy schváleny v září, aby se mohly doladit po právní stránce a žádost mohla být poslána do konce listopadu,“ popsal proces náměstek Jiří Šolc.

A právě tady je kámen úrazu. Jablonečtí zastupitelé by se měli k volbě nového vedení radnice sejít až v polovině září. Pak teprve bude moci osoba „se silným mandátem“ smlouvu za Jablonec projednat.

Vedení DPMLJ a Liberce proto na včerejší schůzku pozvalo alespoň jablonecké zastupitele, aby je o nastalé situaci informovalo. „Dohání nás čas a termíny jsou napjaté,“ upozornil předseda představenstva DPMLJ Michal Zděnek. „V sázce je příliš a žádná jiná varianta není,“ připomněl Šolc.

„Drážní úřad zdvihá prst. Zatím jsou koleje bezpečné, až kvůli stavu trati nebudou, zakáže nám ji provozovat,“ shodují se představitelé DPMLJ.

Reakce na článek v Deníku a vyjádření zástupců statutárního města Liberec a DPMLJ v něm uvedená

Tramvaj číslo 11 kvůli pádu koalice jezdit nepřestane

Jablonec nad Nisou, 20. 8. 2019: Provoz a budoucnost tramvajové linky číslo jedenáct není ze strany statutárního města Jablonec nad Nisou v ohrožení. Po odvolání dvou uvolněných radních na jednání zastupitelstva 15. srpna 2019 primátor Milan Kroupa požádal primátora Liberce Jaroslava Zámečníka o odložení dnešní schůzky, na které se má řešit financování rekonstrukce tramvajové trati mezi Jabloncem a Libercem a její prodloužení do centra Jablonce.

„Vzhledem k aktuální situaci ve vedení města jsem nejprve telefonicky a následně emailem požádal pana primátora Zámečníka o odložení schůzky. Jablonec nad Nisou za provoz tramvaje platí a stojí o to, aby jezdila mezi oběma statutárními městy i do budoucna. Žádné riziko, že by měla přestat jezdit tu z naší strany nehrozí,“zdůrazňuje primátor Milan Kroupa.

Primátor Kroupa nesouhlasí s tvrzením, že by jeho neúčast na schůzce mohla znamenat to, že z celého projektu za 1,2 miliardy sejde a tramvaj mezi Libercem a Jablonce skončí“. Na tom, že není v aktuální situaci vhodné dělat jakákoliv klíčová rozhodnutí, se v pondělí 19. srpna shodlo vedení města. „Projekt rekonstrukce tramvajové trati a její prodloužení dále podporujeme, ke změně kurzu v této záležitosti nedošlo. Pouze jsem požádal o trochu času, aby mohl v této záležitosti za Jablonec jednat někdo, kdo bude mít silný mandát,“ dodává primátor.

DPMLJ pozval na dnešní jednání všechny zastupitele Jablonce nad Nisou. Stalo se tak ale až 19. srpna odpoledne, tedy několik hodin poté, co z kanceláře jabloneckého primátora odešla žádost o odložení schůzky. „Jde o důležitou věc, přesto takový postup ze strany DPMLJ nepovažuji za standardní. Nemám nic proti účasti jabloneckých zastupitelů na takové schůzce, ale měli by se o ní dozvědět s předstihem, nikoliv necelý den před jednáním,“ říká Milan Kroupa. Schůzky se na konec za statutární město zúčastnil neuvolněný radní Jan Zeman.

Primátor Kroupa navíc skrze svou mluvčí netvrdil, že nechce o ničem jednat a nic nepodepíše, jak je uvedeno v článku. Pouze nechtěl odložení schůzky veřejně komentovat, aby zbytečně nevyvolával další spekulace.