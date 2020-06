Krácení dotace už potvrdilo ministerstvo. „Došlo ke zmenšení rozsahu projektu modernizace tramvajové trati. Momentálně však teprve probíhá doplňování žádosti o podporu. Výsledky následného schvalovacího procesu tak ještě nelze předjímat a jakoukoli částku tedy bude možné komentovat až později,“ řekl mluvčí ministerstva František Jemelka.

Důvodem, proč DPMLJ dostane menší částku, je změna projektu. Původně se počítalo s rekonstrukcí tratě a jejím prodloužení do nového terminálu v Jablonci nad Nisou. Jablonečtí zastupitelé, ale loni rozhodli, že se projekt rozdělí na dvě části a budou se řešit zvlášť oprava a prodloužení tramvajové trati.

Chystaná rekonstrukce trati, která je nutná pro udržení provozu, má být dokončena do roku 2023, stejně jako stavba nového jabloneckého terminálu. Prodloužení trati je ale odloženo na neurčito. Podle Macka tak bude konečná stanice tramvaje 600 metrů od terminálu.

„Paradoxem je, že terminál bude postaven zřejmě i s kolejemi, jen na něj tramvaje nedojedou. Na komfortní přestupy mezi všemi druhy dopravy, jak to už desítky let známe ze západních zemí, si my Jablonečané i všichni u nás přestupující ještě dlouho počkáme,“ dodal Macek.

Současné vedení Jablonce uvedlo, že podporuje jak výstavbu terminálu, tak i prodloužení trati. „Bez tramvaje by terminál nebyl plnohodnotný, a proto bude postavený včetně přípravy na budoucí příjezd tramvají. Avšak projekt prodloužení trati ve spojení s projektem terminálu ohrozil možnost získat včas územní rozhodnutí, bez kterého Jablonec nemůže požádat o dotaci na terminál. Správným krokem proto bylo projekty rozdělit,“ vysvětlil náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček.

Důsledkem odkladu prodloužení trati bude nižší dotace pro dopraví podnik. Ten bude muset peníze zaplatit z vlastní kapsy. „Tyto náklady pak budou muset proplatit Liberec a Jablonec,“ řekl Macek. V jakém poměru se na zvýšených nákladech budou města podílet, není zatím jasné. Podle člena dozorčí rady DPMLJ Josefa Šedlbauera se totiž zatím ani neví, o kolik bude dotace ponížená. „Podle našich propočtů to bude minimálně 50 milionů korun,“ sdělil Deníku Šedlbauer. Více neřekl ani předseda dozorčí rady DPMLJ Petr Židek. „Informaci o prodražení o 57 milionů korun nemůžu potvrdit ani vyvrátit,“ poznamenal.

Neshoda panuje také na tom, kdo za prodražení rekonstrukce trati může. Podle Jakuba Macka je na vině současné vedení Jablonce v čele s ODS, které rozhodlo o rozdělení projektu. „Ne náhodou to byl člen jablonecké ODS a podnikatel provozující obchod na ulici Budovatelů na trase prodloužení trati, kdo se účelově odvolal proti projektu výstavby dešťové kanalizace a tím významně pozdržel přípravu prodloužení trati. V kombinaci s nepříliš úspěšnou peticí dalšího podnikatele, který má podnik taktéž na trase prodloužení trati, získala ODS zástupné argumenty, proč prodloužení trati pozastavit a přitom za to nenést příliš okatě odpovědnost,“ napsal Macek, který je zastupitel za Společně pro Jablonec.

Jablonecký náměstek Petr Roubíček jeho obvinění rozporuje a tvrdí, že o rozdělení rozhodlo minulé, nikoli současné vedení města, v němž kromě strany ANO byly Česká pirátská strana, Společně pro Jablonec a Nová budoucnost pro Jablonec. „Kdyby zůstal s projektem rekonstrukce tramvajové trati z Vratislavic do Jablonce spojen i projekt prodloužení tratě, nezískal by kvůli zmíněnému odporu občanů dopravní podnik včas územní rozhodnutí a nemohl by tak realizovat ani rekonstrukci, natož pak prodloužení tramvajové trati,“ poukázal Roubíček.

Fakticky o modernizaci stávající tramvajové trati a o tom, že se zatím nebude prodlužovat až k novému terminálu, rozhodli zastupitelé loni v říjnu, kdy už byl primátorem Jiří Čeřovský za ODS.