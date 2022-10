Oprava kolejí proběhne na třech místech. Práce potrvají do 27. října. V Hanychovské ulici bude jeden pruh pro vozy průjezdný. První etapa je v křižovatce Volgogradské a Husitské ulice, a druhý opravovaný úsek je mezi Hanychovskou a Sázavskou, tady bude částečná uzavírka, tedy jeden jízdní pruh. Třetím místem oprav je oblouk u točny tramvaje číslo 11, konkrétně mezi křižovatkou s ulicí Vysoká a ulicí Na Františku, tady dojde k úplné uzavírce. Od 15. do 27. října bude do ulice Na Františku umožněn vjezd a výjezd ve směru od Žitavské ulice.

Objízdná trasa povede ulicí Kubelíkovou a Švermovou s tím, že od 3. do 15. října ve směru k nádraží je nutno použít objízdnou trasu ulicí Americkou a Hanychovskou. Oprava křižovatek u Viaduktu začíná 3. října a končí 21. listopadu. S dopravními opatřeními a objízdnými trasami pro MHD je také stanoven zákaz zastavení v některých ulicích, zejména od 16. do 21. listopadu. V Americké ulici to bude i po celou dobu opravy tramvajové trati, tedy od 3. do 27. října.

Pomaleji a ještě pomaleji

Dopravu budou navíc řídit náhradní dočasné semafory, které budou mít nižší propustnost než stávající signalizace, což znamená, že si déle postojíte. Rychlost bude rovněž na opravovaných místech snížena na 30 kilometrů v hodině. Odbočení na Děčín nebude řízeno světelnou signalizací, bude platit přednost v jízdě pro odbočující vozidlo. Omezení čekají i na chodce. Po celou dobu stavebních prací nebude možné přecházet přes přechod pro pěší v Jungmannově ulici. Náhradní přechod je u Wintrovy ulice.

„Už jsem šel kolem Viaduktu a na stavbu se připravují, nikde jsem ještě neviděl značenou objížďku nebo spíš obcházku pro chodce. Každý den tudy chodím do práce, asi si raději najdu jinou cestu. Hlavně, že to bude hotové, těch pár týdnů vydržím,“ okomentoval připravovanou rekonstrukci Petr Lipták z Františkova.

„Na tuto akci Liberec dlouho čekal, celá křižovatka z konce osmdesátých let projde zásadní přestavbou s cílem vyšší propustnosti pro řidiče a s bezpečnými přechody pro chodce. Chtěli jsme to mít hotové už v létě, ale tehdy se do výběrového řízení nepřihlásila žádná firma. Zároveň s tímto chceme mít před zimou opravené havarijní stavy na tramvaji do Hanychova tak, abychom v každém okamžiku mohli garantovat bezpečný a bezproblémový provoz. Zejména naproti zastávce Janův Důl je po zářijových přívalových deštích doslova překážková dráha napříč kolejemi. Prosím, buďme všichni trpěliví, tyto nutné opravy se také musejí udělat. Z provozních důvodů to sloučíme v jeden termín, je to tak nejlepší, ušetříme čas i peníze,“ popsal náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Stavební práce jsou rozdělené do pěti etap. V první etapě dojde k rozšíření a úpravě úseku Žitavské ulice od Hanychovské, v etapách 2–4 k úpravě dopravních ostrůvků. V 5. etapě proběhne frézování, pokládka povrchu vozovky a nástřik vodorovného dopravního značení. Po celou dobu bude probíhat práce na nové světelné signalizaci řízení provozu.

Stavební práce ovlivní i provoz městské hromadné dopravy, a to v době od 3. října od 4 hodin ráno do odvolání, přibližně dva týdny. Autobusové linky pojedou ve směru z centra bez omezení, ve směru do centra po objízdné trase.