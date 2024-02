Obnovu povrchů na terminálu městské hromadné dopravy v dolním centru Liberce dokončí zdejší dopravní podnik (DPMLJ) do začátku letošního léta. Práce začaly předloni v listopadu, kvůli zachování provozu jsou rozdělené na etapy. Celkové náklady odhadl provozně-technický ředitel libereckého dopravního podniku Ludvík Lavička na 30 milionů korun.

Terminál městské hromadné dopravy v ulici Fügnerova. | Foto: Deník/Jiří Louda

Poslední větší opravou prošel terminál v roce 2008. Nové povrchy postupně dostávají všechny nástupiště i přilehlé vozovky. „Mimo kousku asfaltu to bude do konce května hotové," řekl Ludvík Lavička. Konkrétně bude poté potřeba dodělat část mezi domem U Zeleného stromu a Fügnerovou ulicí. To si vyžádá omezení dopravy, proto se na tuto část dostane až v první polovině června, kdy bude kvůli jiné opravě uzavřená tramvajová trať ve směru na Lidové sady. „Tak to sloučíme," dodal provozně-technický ředitel.

Karel Hubáček by oslavil stovku. V regionu si připomenou jeho odkaz a život

Terminál MHD a jeho okolí patří k nejrušnějším místům ve stotisícovém Liberci. Křižují se tu všechny autobusové a tramvajové linky MHD, zastavují tam i některé autobusové meziměstské linky, okolo vede několik frekventovaných silnic a podle odhadů policie touto oblastí denně projde až 70 tisíc lidí.

Práce na terminálu tím sice skončí, dopravní podnik ale plánuje, že poté ještě opraví nástupiště tramvajových linek v přilehlé Fügnerově ulici. Lavička předpokládá, že tyto práce budou dělat v období letních prázdnin.

Mohlo by vás zajímat: Nahlédněte do domu Karla Hubáčka. Zatím virtuálně, v létě na vlastní kůži