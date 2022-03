Omezení platí od parkoviště z Výpřeže do Světlé. Nyní práce zahájilo kácení stromů podél silnice a příprava na rekonstrukci, která odstartuje 1. dubna. Řidiči by již nyní měli počítat s omezením a uzavírkami, které se potáhnou až do května příštího roku. Celý poslední březnový týden počítejte s omezením v dopravě od 7 do 19 hodin, průjezdná bude silnice pouze kyvadlově.