Kodešova ulice je jednou z hlavních ulic ve městě, využívají jí lidé mířící k městskému hřbitovu i řidiči jedoucí směrem do Višňové. „Ulice patří k těm nejrozbitějším, od roku 2015 bojujeme, aby došlo k celkové opravě,“ popsal frýdlantský místostarosta Jiří Stodůlka. K zahájení prací by mělo dojít už příští rok, oprava je pak především z finančních důvodů naplánována na celkem tři stavební sezony.

V první etapě se opraví úsek mezi železničním přejezdem a mostem přes Řasnici, v roce 2021 na to navážou úseky ke křižovatce s ulicí Míru a ke křižovatce s ulicí Horská. Závěrečný úsek k hranici města přijde na řadu v roce 2022.

Oprava se tak postupně dotkne celkem 1 612 metrů dlouhého úseku. Kromě nového povrchu zde vznikne také chodník vedoucí až po odbočku k Hartě, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace či vodovod, který poslouží obyvatelům v horní části ulice, kteří jsou dnes odkázáni na studny. „Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast, kde nebude dostatečný tlak vody, dojde také k vybudování posilovací stanice,“ přiblížil starosta Dan Ramzer.

Vedle toho Správa železniční dopravní cesty zrekonstruuje železniční přejezd, který se v ulici nachází.

„Koordinujeme to i s ČEZ, který by měl ukládat veškeré vrchní sítě do komunikace. Výsledkem bude hezký vjezd do města, který nebudou rušit žádné dráty,“ doplnil Ramzer.

Celkově by práce měly vyjít na 120 milionů korun, z čehož by město mělo zaplatit 42 milionů, Frýdlantská vodárenská společnost pak 32 milionů.

Několikaletá omezení pro obyvatele

Místní se tak budou muset připravit na několikaletá omezení. „Probíhají intenzivní schůzky s obyvateli, aby věděli, co je čeká,“ zmínil Stodůlka. Město si také nechat zpracovat diagnostiku domů, které jsou v ulici umístěny, aby předešli sporům ohledně jejich stavu po rekonstrukci.

Objízdné trasy zatím nejsou stanoveny, podle starosty Ramzera budou nákladní auta pravděpodobně muset využít objížďku přes Předlánce či Kunratice. V případě osobních aut by se podle něj mohly minimálně v první etapě využít přilehlé místní komunikace. Záležet ale bude na konkrétních dopravních opatřeních vydávaných úředníky.