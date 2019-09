„Pokládání nového povrchu vozovky, diagnostika tunelu a jeho údržba začnou ve čtvrtek 19. září. S omezením musí řidiči počítat nejpozději do neděle 6. října,“ sdělil Jan Mikulička z tiskového oddělení Libereckého kraje. Původně mělo dopravní omezení trvat až do konce října, ale po dlouhých jednáních se podařilo správci komunikace zajistit urychlení stavebních prací.

„Chápeme, že dopravní omezení komplikují řidičům život. Žádáme je proto ještě na nějakou dobu o trpělivost. Děláme vše pro to, aby byl provoz obnoven co nejdříve,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Jan Čáp.

Doprava pro oba směry bude vedena v tubusu ve směru na Turnov. Úsek v druhém směru jízdy do Děčína bude uzavřený od sjezdu do ulice Košická po konec tunelu. Po celou dobu uzavírky bude úplně uzavřený nájezd na silnici I/35 ve směru na Děčín od centra Babylon z Košické ulice. Objízdná trasa bude vedena po ulicích Nákladní a Žitavská. „Během 18 dní se uskuteční vyfrézování nevyhovujícího stavu vozovky již od sjezdu do ulice Košická až k libereckému tunelu. V rámci omezení dojde k čištění, mytí a sanaci betonových konstrukcí tunelu a jeho podrobné diagnostice,“ dodal dále Čáp.

V letošním roce se podle Mikuličky jedná o poslední významné omezení na silnici I/35 v Liberci. Ředitelství silnic a dálnic ČR uvažuje na další rok o novém povrchu vozovky z Liberce na Bedřichovku, rekonstrukci mostu přes Doubskou ulici v Liberci anebo kompletní přestavbě mimoúrovňové křižovatky Rádelský mlýn.