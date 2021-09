Cestující autobusem přes Křižany se musí od pondělí 13. září připravit na změnu jízdních řádů. Autobusy budou až do neděle 17. října jezdit jinudy kvůli plánované uzavírce na silnici III/27246 z důvodu opravy mostu v Křižanech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.