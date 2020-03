„Rekonstrukce je potřebná, prostory nevyhovují z hlediska estetického ani novým hygienickým normám. Prostory jídelny jsou malé a staré padesát let. Když sem přijdou naši absolventi, říkají, že je to tu úplně stejné, jako před x lety,“ popsala ředitelka školy Blanka Lukeš Reindlová.

Město už vypovědělo smlouvu současnému nájemci jídelny, skončit by měl v květnu. Pokud nenastanou komplikace při soutěžení zakázky, následně by tam měli kuchaře a strávníky nahradit stavaři. „Počítáme s tím, že od ledna 2021 by se mohlo stravovat v novém. Doufám, že to vyjde,“ předeslal primátorův náměstek pro školství Ivan Langr.

Žáci „Husovky“ tak budou muset po dobu několika měsíců chodit na obědy jinam, než jsou zvyklí. „V současné době jednáme o způsobu náhradního stravování,“ potvrdila ředitelka Reindlová.

Žáci budou pravděpodobně využívat jídelny na Technické univerzitě či Střední průmyslové škole textilní. Prvňáčci by se pak měli stravovat v mateřské škole Klášterní. „Situaci nám ale komplikuje plánovaná uzavírka Klášterní ulice, děti ji budou muset obcházet kolem přehrady,“ upozornila ředitelka.