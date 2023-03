Rekonstrukce městského bazénu na Tržním náměstí se prodražuje. Z původně plánované miliardy se vyšplhala o 500 milionů výše. Liberec hledá způsoby, jak nákladnou opravu bazénu uhradit. Obrátil se na kraj, bude žádat i o dotace. Město má aktuálně hotovou projektovou dokumentaci a na řadě je příprava zadávací dokumentace.

Plavecký bazén v Liberci. | Foto: Deník/Freiwilligová Blanka

„Nyní nějaký čas potrvá, než bude zadávací dokumentace k dispozici. S ohledem na to, že se jedná o největší stavební zakázku za posledních víc než deset let, chceme, aby byla perfektně připravená,“ informoval náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Cílem výběrového řízení je vybrat takového dodavatele, který bazén zrekonstruuje v perfektní kvalitě. „Chceme, aby byl bazén schopen po své rekonstrukci sloužit návštěvníkům dalších třicet čtyřicet let, a tomu také musí odpovídat naše nároky a požadavky na jeho rekonstrukci,“ zdůraznil Židek.

Z hlediska financování počítají v Liberci s využitím dotačních titulů, ať už od ministerstva pro místní rozvoj, či Národní sportovní agentury. Zisk dotace není ale jistý. Podle primátora Jaroslava Zámečníka aktuálně připravují střednědobý rozpočtový výhled města na další tři roky a musí spočítat, jakým způsobem porostou příjmy a výdaje. „Osmělili jsme se a požádali kraj o podporu při plánované rekonstrukci, která by měla trvat zhruba rok a půl,“ podotkl liberecký primátor.

Část opozice označuje bazén za 1,5 miliardy za úlet. Podle ní je tato rekonstrukce mimo finanční realitu Liberce. „Očekávali bychom, že vedení města, které na radnici sedí už druhé období, má trochu představu, co je v možnostech rozpočtu. Místo toho se za 5 let vedení města v čele se Starosty pro Liberecký kraj výše nákladů vyšplhala na pětinásobek a zbytečné položky v rámci rekonstrukce se nijak neomezily,“ podotkla zastupitelka Zuzana Kocumová. Poukázala tak na fakt, že se cena z původně odhadovaných 450 milionů vyšplhala na více než miliardu korun.

Ta dlouhodobě upozorňuje na to, že město připravuje maximalistický projekt, a přitom na jeho realizaci nemá vyčleněnu ani korunu. „Součástí je například extrémně nákladné totální překopání vstupů a šaten, kdy oddělené šatny má nahradit vstup společný. Ve svém okolí neznám nikoho, koho by tento problém pálil. Problém to může být jen pro pár lidí, kde i větší dítě jiného pohlaví musí být pod dohledem dospělého, ale to by se dalo řešit nenákladným způsobem. O to ale evidentně není zájem,“ dodala.