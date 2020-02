Technický dozor investora má na starosti kontrolu toho, zda zhotovitelská firma staví v souladu s projektovou dokumentací a záměry investora a zda dodržuje časový harmonogram, dohodnuté postupy a podobně.

Opozice aktuálně upozorňuje například na technický dozor u dvou velkých krajských staveb – podnikatelského inkubátoru v Liberci a centra odborného vzdělávání v Podhorské ulici v Jablonci nad Nisou. Obě stavby patří k problémovým: jablonecká škola se během rekonstrukce částečně zřítila, inkubátor se zase prodraží o desítky milionů.

Opoziční zastupitelé to přisuzují právě nekvalitně odvedenému stavebnímu dozoru. V Jablonci, kde kraj plánoval prostavět 78 milionů, vysoutěžil dozor za 203 tisíc, u inkubátoru za 269 milionu korun ho pak dozor vyšel na necelé tři miliony.

„Dozor nemůže za tyto peníze fungovat, to není možné. A když nefunguje, stavbař není kontrolovaný a kvalita prací není zaručena,“ myslí si zastupitel Josef Šedlbauer (Změna). To se podle něj projevuje například právě výší víceprací.

Podle kraje ale problémy na stavbách nevznikly kvůli nekvalitnímu dozoru. „Před zahájením stavebních prací na budově v Podhorské ulici nevykazoval objekt žádné poruchy,“ uvedl krajský mluvčí Filip Trdla.

„V současné době si necháváme zpracovat znalecký posudek, který by měl určit míru zavinění jednotlivých subjektů na stavbě,“ dodal.

U podnikatelského inkubátoru vedení kraje za hlavní příčinu komplikací označilo špatně provedenou projektovou dokumentaci. Kraj dokonce po projektantovi vymáhá škodu. Podle Šedlbauera se ale problém týká většiny velkých stavebních akcí napříč krajem. Dokládá to analýzou investic nad 20 milionů korun. „Výsledky ukazují, že ceny za technický dozor investora se průměrně pohybují na úrovni 0,6 vysoutěžené ceny zakázky,“ uvedl.

Toto číslo opozice srovnává s Královéhradeckým krajem, kde za technický dozor u podobně velkých staveb hejtmanství platí zhruba 1,6 procenta z celkové hodnoty zakázky. Nutno ovšem uvést, že v tom je na rozdíl od Liberecka zahrnuta i služba bezpečnosti práce. Ta však podle opozice tvoří jen malý podíl.

„Firmy určitě nepracují za poloviční ceny bezdůvodně, jediné vysvětlení je, že svou práci dělají nedostatečně, nebo dokonce ve prospěch stavebních firem,“ tvrdí Šedlbauer. Kromě výše zmíněných příkladů však podle něj konkrétní problémy doložit nejde.

Hejtman Martin Půta s opozicí nesouhlasí. „O kvalitě stavby rozhoduje spíš projekční příprava. Ty problematické stavby projektoval stejný projektant, se kterým jsme měli mimořádně velké problémy. U rekonstrukcí jsou vždy nějaké vícepráce, pokud je to do deseti procent, tak je to podle mě úspěch,“ zareagoval na kritiku.

Podle Šedlbauera je problémem také to, že se o dozor uchází malý počet uchazečů. „Velké zakázky získávají ve většině případů dvě stejné firmy, s výjimkou rekonstrukce Severočeského muzea,“ poukázal.

Kraj dozor soutěží v takzvaném dynamickém nákupním systému, kterého se může zúčastnit až dvacítka uchazečů. „Nevím, jestli je dynamický systém ideální, ale je to stejně transparentní systém jako jakýkoli systém otevřeného řízení,“ tvrdí hejtman Půta. Kraj podle něj nemůže nějakou firmu jen tak ze soutěže vyloučit nebo zadat dozor napřímo.