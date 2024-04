Opoziční zastupitel Jindřich Felcman (Liberec otevřený lidem) seznámil všechny koaliční kluby kromě ODS se svým návrhem, který označil jako koalici důvěry. Podle něj by měla zajistit to, že lidé budou moci věřit, že se radnice očistí a udělá si pořádek. „My nemůžeme vnímat pozitivně, pokud bychom toho nebyli součástí. Můžeme být jak součástí koalice, tak i vymyslet nějaký jiný model, kdyby byl problém s naším členstvím v koalici,“ podotkl Felcman s tím, že stávající koalice by na situaci měla zareagovat razantně. „Není to selhání jednotlivce, je to situace, která tam prorostla a je potřeba se na to podívat do hloubky,“ zdůraznil.

Soud potvrdil vazbu dvou ze sedmi obviněných v liberecké korupční kauze

Primátor města Liberec Jaroslav Zámečník (Starostové pro LK) informoval, že obdrželi vyjádření koaličního partnera ODS, kterého se nastalá situace nejvíce týká. „Zástupci klubu Občanské demokratické strany sdělili všem zbylým koaličním partnerům, že svoje stanovisko nám dají do pondělí 15. dubna do 19 hodin. Teď je tak trochu míč na jejich straně a v tuto chvíli můžu říct, že v rámci koalice respektujeme to, že Petra Židka navrhl koaliční partner a budeme zvědaví, s čím tedy v pondělí přijdou,“ nastínil situaci Zámečník

Součástí vládnoucí koalice je i volební uskupení ANO, které má v radě města čtyři zástupce. Jak ujistila krajská předsedkyně hnutí Jitka Volfová, nechtějí zaujímat unáhlená stanoviska či řešení. „Samozřejmě že to, co se děje v Liberci, je znepokojující a samotné nás netěší, že kvůli tomu hodně rychle klesá důvěra v politiky jako takové. Uvidíme, jak se ty kauzy budou vyvíjet a budeme nadále diskutovat o tom, jak k tomu přistoupíme,“ svěřila se Deníku Volfová s tím, že zatím žádné konkrétní kroky nedělají.

Někdo porušil mlčenlivost, řekl hejtman Půta. Přiznal, že mluvil s policií

Mezi obviněné patří i náměstek primátora Liberce Petr Židek (ODS), kterého policisté vyšetřují na svobodě, či předseda představenstva liberecké společnosti Syner Group Petr Syrovátko. „Považuji za důležité informovat veřejnost a částečně také korigovat některá dosavadní mediální sdělení. Není pravda, že by na moji osobu byla uvalena vazba. Aktuálně dál pokračuji v práci náměstka pro statutární město Liberec. Vzhledem k příslibu mlčenlivosti a probíhajícímu vyšetřování nemohu jakékoliv dotazy ohledně zásahu policie dál komentovat,“ vyjádřil se ve čtvrtek Židek.

Opozice navíc už v minulosti kritizovala firmu Investing CZ, jejíž spolumajitel majitel Josef Nadrchal skončil ve vazbě. Podle ní nabízela společnost technický dozor investora za podstřelené ceny. „Ve výsledku se do stavby a následných dodavatelských stavebních firem zaháčkoval. A hlídal, aby se dohodly vícepráce,“ nastínil Felcman s tím, že právě technický dozor schvaluje vícepráce, zda jsou nebo nejsou legitimní. „Potřebujeme objektivní technický dozor, který bude hájit zájmy investora, a ideálně mimo region. Aby byl garancí, že stavba probíhá bez zbytečných víceprací a v adekvátní kvalitě,“ doplnil. Firma Investing CZ čelila žalobě za tunelování veřejných financí během Mistrovství světa v lyžování 2009 v Liberci. Nakonec ale nebyl nikdo odsouzen.

Mezi obviněné v korupční kauze přibyl šéf Syneru Syrovátko, vinu odmítá

Současné trestní řízení je současně vedeno ve třech věcech. Nad jednou dozoruje Okresní státní zastupitelství v Liberci a týká se celkem šesti lidí. Jsou stíháni pro trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, přijetí úplatku, podplácení, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Zbylé dvě kauzy dozoruje liberecká pobočka Krajského státního zastupitelství. Jedna osoba byla omezena na osobní svobodě a obviněna ze zločinu přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Za to obviněnému hrozí odnětí svobody v délce pět až dvanáct let. „Jedná se o trestnou činnost korupčního charakteru související se zneužitím veřejné funkce k získání prospěchu či informační výhody pro jiné subjekty v souvislosti s majetkovými operacemi Statutárního města Liberec,“ sdělila náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Mohlo by vás zajímat: VIDEO: Liberečtí celníci zabavili automaty za 3 miliony, policie stíhá 14 lidí