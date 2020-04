Řidič plně obsazeného dálkového autobusu odmítl pustit do vozu dvě podnapilé osoby bez ochranných pomůcek. Pokusila se mu pomoci strážnice v době osobního volna a byla hrubě napadena. Konflikt se odehrál v autobuse na trase Praha - Liberec.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Žena s mužem chtěli nastoupit do autobusu na terminálu Černý Most. Oba zjevně pod vlivem alkoholu, žena navíc bez ochranné roušky. Řidič se jim snažil klidně vysvětlit, že to není možné, protože všechna místa jsou již obsazená. Přesto se dožadovali nástupu s tím, že si sednou na schody.