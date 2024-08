Taková služba by se líbila i některým lidem z Libereckého kraje. Jednou z nich je pětapadesátiletá Jana V. z Liberce. „Přijde mi to jako dobrý nápad. Já osobně nerada trávím čas v čekárnách, nepůsobí na mě dobře hlavně po té psychické stránce. Takto by to odpadlo a nemusela bych být ve stresu,“ svěřila se. Online pohotovost zaujala i Adélu B. z Turnova, která poměrně často cestuje po regionu a není vždy podle jejích slov jednoduché sehnat lékaře. „Zároveň znám dobře svůj zdravotní stav, dovedu i odhadnout, jaké obtíže by to mohly být a hodila by se mi online konzultace s lékařem pro ujištění a například získání předpisu na potřebný lék,“ podotkla mladá žena.

Naopak seniorce Miladě L. z Vratislavic nad Nisou se tento koncept nelíbí. Upřednostňuje osobní kontakt s lékařem. „Jsem stará škola, raději vyčkám frontu v čekárně a nechám se vyšetřit lékařem naživo v jeho ordinaci. Tyhle technologické věci nejsou pro mě,“ řekla seniorka.

V Libereckém kraji o online pohotovosti zatím neuvažovali

Je tedy reálné, aby tato služba u nás v kraji vznikla? Podle člena rady kraje pro resort zdravotnictví Vladimíra Richtera v Libereckém kraji zatím neuvažovali o tom, že by k podobnému kroku přistoupili. Pokud se online pohotovost u Jihočechů osvědčí, není do budoucna vyloučeno, že by byla zavedena i v Libereckém kraji. „Udržet pohotovostní služby v Libereckém kraji se nám daří, byť s problémy,“ nastínil situaci Richter.

Krajská nemocnice Liberec (KNL) by uvítala jakoukoliv aktivitu v přednemocniční péči, která ulehčí. V tuto chvíli provozuje jak pohotovost, která končí ve 21 hodin, tak nepřetržitě fungující urgentní příjem, a úpí pod náporem pacientů. Podle mluvčího KNL Václava Řičáře by uvítali cokoliv, co posílí péči o pacienty. „Ať už to, že budou dbát na své zdraví, podstupovat pravidelné preventivní prohlídky u praktických lékařů a dodržovat jejich pokyny. Či i online pohotovost, která by v kritických momentech pacientům, kteří tápou a hledají pomoc na internetu, by jim pomohla vyjasnit některé otázky týkající se jejich zdravotního stavu. To vše bychom uvítali,“ dodal Řičář s tím, že by se tím podařilo ulevit náporu, kterému čelí.

Liberecký kraj dlouhodobě investuje do zdravotnictví. Jednou z největších investic do této oblasti patří výstavba Centra urgentní medicíny, která je v plném proudu. Zajistí městu pod Ještědem odpovídající moderní zázemí pro zdravotnické zařízení typu fakultní nemocnice a zefektivní a spojí provoz urgentních příjmů, centrálních operačních sálů a intenzivní péče. Hlavním investorem stavby je Liberecký kraj, finančně se zapojili i další tři akcionáři nemocnice, tedy města Liberec, Turnov a Frýdlant. Krajská nemocnice, která dofinancuje zbytek, má v plánu využít dotační programy Evropské unie.

Vybudování centra připravovala nemocnice přes deset let. Nutně jej potřebuje, nemocnici chybí jednotný příjem i centrální laboratoře, ale také dostatek prostoru k parkování a proto jde z pohledu rozvoje nemocnice o zásadní projekt.