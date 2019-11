Průběh celého setkání můžete sledovat on-line na našem webu. Redakce také připraví speciální přílohu, která čtenářům přiblíží vše, co se na moderované diskuzi Setkání s hejtmanem Libereckého kraje dělo. Hlavní téma setkání zní Studuj tady, pracuj tady – podpora technického vzdělávání v Libereckém kraji.

9.20 - Náměstek Tulpa zmínil jeden z největších problémů dneška, a to je odklon od polytechnického vzdělání. „Ten je znatelný dodnes,“ řekl.

9.15 - „Svět ,ve kterém žijeme se mění nejrychleji v historii lidstva a málokdo dokáže odhadnout, co bude za deset let. Náš vzdělávací systém je ale produkt minulosti, kdy člověk nastoupil do jedné firmy a zůstal tam celý život. To je ale epocha, která už skončila. To je podle mě základ debaty o základu vzdělávání,“ řek úvodem hejtman.

9.05 - Slova se chopil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

9.00 - Moderátor se chopil slova a zahájil moderovanou diskuzi. Představil téma a hosty a nastínil program.

8.51 - Role moderátora se ujal šéfredaktor Libereckého deníku Petr Vodseďálek.

8.45 - Začali přicházet první hosté.

8.40 - Pozvání mezi panelisty přijali: hejtman Libereckého kraje Martin Půta, primátor města Jablonec nad Nisou Jiří Čeřovský, ředitel Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou Oskar Mužíček, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza, náměstek hejtmana Libereckého kraje Petr Tulpa (řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti).

8.30 - Dobré dopoledne, vítáme vás u on-line přenosu z moderované debaty Setkání s hejtmanem Libereckého kraje, která za malou chvíli začne v Liberci. Pořádá ji regionální Deník v rámci projektu Deník s vámi.

