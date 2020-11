Když na silvestra dcera jablonecké zastupitelky Michaely Tejmlové plakala při výbuších rachejtlí a petard, slíbila jí maminka, že s tím něco udělá. Protože na její urgence nikdo z města nekonal, sama připravila dvě varianty vyhlášky regulující zábavní pyrotechniku a lampiony štěstí, které často způsobují požáry.

„Svoboda jednoho začíná tam, kde končí svoboda druhého. A na rachejtlích, které létají kolem, když jde člověk na procházku, nevidím nic prospěšného, spíše negativa,“ vysvětlila Tejmlová. Důvodem vyhlášky je podle ní fakt, že zábavní pyrotechnika škodí lidem i zvířatům, a to nadměrným hlukem i nečekaným světlem. „Následky špatně snáší především malé děti, senioři a citlivější lidé. U divokých i domácích zvířat včetně ptáků dochází v důsledku stresu často k jejich úhynu,“ doplnila Tejmlová.

První z předložených verzí vyhlášky pyrotechniku ve městě zcela zakazovala. Zastupitelé nakonec schválili druhou jemnější variantu, i tak se jedná o nejpřísnější vyhlášku svého druhu ve srovnání s obdobnými předpisy platícími v České Lípě či Liberci. Jablonec přitom oproti těmto městům žádnou podobnou vyhlášku dosud neměl.

Výjimku tvoří jen silvestrovská noc. Ale i v tomto je Jablonec oproti jiným městům nejpřísnější. O poslední noci v roce si mohou Jablonečané „bouchnout“ od 18 hodin do 2 hodin Nového roku, v Liberci mohou lidé pyrotechniku odpalovat jak na silvestra, tak na Nový rok vlastně bez omezení po celé dny. Výjimka platí pro rekreační a sportovní areál ve Vesci. „Zde se může pyrotechnika používat celoročně,“ vysvětlil náměstek primátora Ivan Langr.

Jak v Jablonci, tak v Liberci pak platí, že pokud někdo chce pořádat ohňostroj během roku, musí získat souhlas městské rady. V České Lípě se zákaz pyrotechniky nevztahuje například na rozsvícení vánočního stromu, vánoční trhy nebo městské slavnosti. „Samozřejmě se nevztahuje na silvestrovskou noc, lidé mohou o silvestrovské noci pouštět rachejtle až do ranních tří hodin,“ sdělila mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Velká část obyvatel omezování pyrotechniky vítá. „Je to průlom a konečně tahle nepříliš ohleduplná kratochvíle bude mít pravidla,“ poznamenal třeba další z jabloneckých zastupitelů Jakub Macek. Někdo ale omezení a dohledem nad ním nerozumí. „To aby do Jablonce povolali posily pro strážníky, nedokážu si představit, jak to někdo bude postihovat. Leda tak na udání a nahrávky svědomitých spoluobčanů,“ popsal Jablonečan Libor Samek.

Lampion jako příčina požáru

Omezení pyrotechniky v hustě zabydleném území není jedinou restrikcí proti „ohnivé“ zábavě. Jak v Liberci, tak nově i v Jablonci platí úplný, tedy celoroční zákaz takzvaných lampionů štěstí, které se mohou stát příčinou požárů.

Ne všude ale mají vyhlášky omezující ohňostroje. Třeba v Turnově se řídí jen vyhláškou o nočním klidu. Ta obsahuje jedinou výjimku, a to právě na silvestrovskou noc, kdy noční klid trvá na Nový rok jen od 3 do 6 hodin.