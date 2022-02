Ještě než dojde k omezení provozu na průtahu městem, musí se ale nejen řidiči, ale i cestující městskou hromadnou dopravou v Liberci připravit na řadu změn při cestování. Dopravní podnik totiž rozhodl o „nutné a neodkladné“ opravě městské tramvajové trati v Žitavské ulici v prostoru křižovatky Viadukt. Změny v dopravě nastanou už v sobotu 26. února a potrvají až do 13. března. Hlavním důvodem opravy trati je to, že se během opravy mostů na silnici I/35 očekává v lokalitě u Viaduktu zvýšený provoz.

„Pro silniční provoz se ulice Žitavská zcela uzavře. Oprava kolejiště v délce zhruba 140 metrů bude stát zhruba 2, 2 milionu korun. Stavební práce spočívají ve výměně panelů BKV a kolejí,“ informovala mluvčí Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) Martina Poršová.

Dodala, že cestující MHD by se měli se změnami včas seznámit na sociálních sítích dopravního podniku nebo přímo v Zákaznickém centru ve Fügnerově ulici. Konkrétně uzavření Žitavské ulice přinese nepřetržitou výluku na tramvajové trati linky č. 2 a 3 v úseku z Rybníčku do Horního Hanychova, omezen bude také provoz tramvají číslo 5 a 11 a zasažena bude také doprava autobusových linek číslo 16, 22, 27, 30, 34, 36, 37 a 94. Tramvajové linky č. 2 a č. 3 v úseku z Rybníčku do Dolního a Horního Hanychova budou nahrazeny autobusy X2 a X3, linky pojedou podle výlukového jízdního řádu.

"Přestupní stanice mezi náhradní autobusovou dopravou do Dolního a Horního Hanychova a tramvajovou dopravou do Lidových sadů bude zastávka „Rybníček“ v ulici Tatranská. Zastávka Viadukt ve směru do centra bude přesunuta asi o 50 metrů zpět před viadukt. Tramvajové linky 2 a 3 budou zastavovat v obou směrech i na zastávce Rybníček na tř. 1. Máje,“ popsala změny tramvajového provozu Poršová.

Doplnila ještě informaci, že meziměstské tramvajové linky č. 5 a č. 11 budou ukončeny v terminále MHD ve Fügnerově ulici a nebudou odtud jezdit do zastávky Viadukt. “K přepravě lze využít linku č. 3 a X3. Nástupní zastávka ve směru do Vratislavic nad Nisou a Jablonce n/N. pak bude na Terminálu MHD v obratišti na stanoviště č. 11,“ upřesnila mluvčí DPMLJ.

Oprava tramvajových kolejí se dotkne i provozu autobusů, omezí totiž jejich trasu. Městské autobusy kvůli uzavírce Žitavské ulice pojedou z centra do náhradní zastávky Nádraží, která se nachází u motorestu Formule 5 v ulici Nákladní a odtud budou pokračovat ulicí 1. máje, Vaňurova, Františkovská, Metelkova, Jungmannova a dále po své trase. „V opačném směru pojedou linky po stejné objízdné trase do náhradní zastávky Nádraží v ulici Nákladní, zastávka bude před budovou Správy železnic. Linky na objízdné trase nezastavují. Na linkách budou platit stávající jízdní řády,“ vysvětlila Poršová z Dopravního podniku.

Autobus číslo 36 pojede z náhradní zastávky Jungmannova, která je před okružní křižovatkou, ulicí Metelkova, Františkovská a Vaňurova do náhradní zastávky Nádraží. Odtud bude pokračovat po své normální trase až do zastávky Krkonošská, kde se napojí na objízdnou traseu ulicí Americká, Uralská a Švermova do zastávky Viadukt. „Zastávka Nádraží pro autobusové linky MHD č. 16, 22, 27, 30, 34, 36, 37 a 94 bude v obou směrech posunuta o cca 200 metrů dál do ulice Nákladní. Autobusy příměstské a dálkové autobusové dopravy budou po dobu prováděných oprav využívat záložní vjezd na autobusové nádraží ČSAD z ulice Vaňurova,“ uzavřela výčet změn mluvčí DPMLJ Martina Poršová.

Oprava trati v Žitavské ulici by měla skončit těsně před tím, než začne ŘSD opravovat mosty na průtahu. Ani jejich opravou ale dopravní komplikace v krajském městě neskončí, protože jako další je naplánovaná rekonstrukce libereckého tunelu a dalšího mostu na trase.