Do Turnova se již tradičně sjíždí česká atletická špička. Jinak tomu nebude ani letos. Největším lákadlem pro sportovní fanoušky bude jistě oštěpařka Nikola Ogrodníková. Bronzová medailistka v hodu oštěpem se představí v Turnově již podruhé. Pořadatelé doufají ve start Radka Jušky, který na Městský stadion Ludvíka Daňka jezdí velmi rád. Velkým lákadlem bude také tradičně skvěle obsazená mužská osmistovka či skok o tyči.

Je to na rok přesně 60 let, kdy olympijský vítěz Ludvík Daněk hodil v Turnově světový rekord. I toto jubileum přilákalo do Turnova jednu z největších hvězd světového disku posledních let. Představí se zde letošní mistr Evropy z Říma Slovinec Kristjan Čeh, který na OH v Paříži skončil těsně pod stupni vítězů. Slovinský obr, ke kterému nedomyslitelně patří házení s kšiltovkou je také mistrem světa z roku 2022 a bral stříbro na MS v Budapešti 2023. Sekundovat mu budou kromě české špičky také diskaři z Velké Británie nebo Kuvajtu.

Termín Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově se posouval

Tradiční sportovní událost roku v Turnově Memoriál Ludvíka Daňka se letos uskuteční v netradičním termínu 3. září. Pořadatelé čekali na dokončení retopingu atletické dráhy, závodníci se tudíž mohou těšit na zbrusu novou dráhu a tradičně vynikající atmosféru.

Turnovský rodák Adam Sebastian Helcelet na jaře oznámil, že letos plánuje ukončit kariéru. Kde jinde by se měl jeden z nejznámějších odchovanců domácího oddílu AC Turnov rozloučit se svou bohatou kariérou než právě v Turnově, kde s atletikou začínal. Účastník dvou olympiád a medailista z ME v desetiboji by se měl představit v hodu diskem, vrhu koulí a skoku dalekém. Nebude to však jediná domácí hvězda, která se předvede svým divákům. Fanoušci se mohou těšit také na účastnici olympijských her v Paříži chodkyni Elišku Martínkovou, ta bohužel ze zdravotních důvodů nenastoupí k chůzi na 3 000 m, avšak s fanoušky se setká prostřednictvím autogramiády.

Memoriál Ludvíka Daňka v Turnově.

Pořadatelé z AC Turnov chtějí pochopitelně předvést i své mladé vycházející hvězdy. V silně obsazené osmistovce se představí medailista z MČR do 22 let Adam Malý. Účastnice MU juniorek v hodu oštěpem Anna Mikulová se může těšit na souboj s Nikolovou Ogrodníkovou. Sprinterka Tereza Marková, která reprezentovala ČR na ME dorostenek se předvede na nejkratších tratích.

