Ke krátkému zastavení u Stromu Olgy Havlové, které přinese vzpomínku nedožitých 90. narozenin této významné osobnosti, zve Krajská vědecká knihovna v Liberci ve středu 21. června v 16.30. Zúčastní se ho také zástupci Libereckého kraje, města a další hosté.

Strom na počest 85. výročí narození Olgy Havlové před Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Olga Havlová by 11. července oslavila 90. narozeniny. Založila začátkem roku 1990 Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové. Vždy se snažila pomáhat nemocným a opuštěným lidem, kteří žijí v nedůstojných podmínkách „Rozhodně nebyla jen manželkou prezidenta. Její práce v sociální a zdravotní oblasti byla zcela zásadní a má pokračování dodnes,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Setkání, které je součástí celorepublikové akce, pořádá Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové společně s Knihovnou Liberec. Jako host vystoupí liberecký dětský pěvecký sbor Severáček, který setkání zakončí několika vokálními skladbami.

„Strom Olgy Havlové byl před libereckou knihovnou vysazen v roce 2018 s cílem připomenout to, o co paní Olga Havlová usilovala – pomáhat těm, kteří to potřebují. A protože i knihovny jsou zde pro všechny a pomáhají těm, kteří to potřebují, velmi rádi jsme přijali nabídku účastnit se této ojedinělé akce. Potěší nás, pokud se Liberečané společně s námi zastaví a toto životní poslání paní Havlové si společně s námi připomenou,“ vysvětlila ředitelka knihovny Dana Petrýdesová.