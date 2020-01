Použité kuchyňské oleje a tuky mohou obyvatelé Liberce odevzdávat ve sběrném dvoře v Ampérově ulici.

Oleje a tuky patří do sběrného dvora. | Foto: Město Liberec

Informovala o tom mluvčí radnice Jana Kodymová. Od 1. ledna mají totiž obce povinnost zajistit místo pro odevzdávání jedlých olejů a tuků. „Tuky a oleje, které lidé nejčastěji po smažení vylévají do odpadu, ucpávají a snižují životnost těchto odpadních potrubních systémů jak v domácnostech, tak i ve veřejných sítích. Neměly by se tak vylévat do dřezů ani do WC, ale v nádobách ukládat na sběrný dvůr,“ řekla mluvčí.