Záchrannou akcí skončil středeční výlet německých turistů na kopec Špičák u Oldřichova v Hájích. | Foto: Horská služba ČR

Skupina osmi německých turistů se ve středu odpoledne pohybovala na turistické stezce v poloskalnatém terénu. Skálu v těch místech střídají kořeny a i když byla cesta bez sněhu, na zemi leželo mokré listí. Při sestupu z vrcholu starší ženě podklouzly nohy a bolestivé zranění kotníku jí znemožnilo jakoukoli další chůzi.

„Pomoc přichází v podobě Letecké záchranné služby Libereckého kraje. Na palubě vrtulníku je lékař, který shodou okolností mluví plynule německy, a horský záchranář,“ uvedla na sociálních sítích Horská služba ČR. Oba museli slanit do velmi nepřístupného terénu, a to z výšky kolem čtyřiceti metrů. „Ženu na místě vyšetřili, lékař nasadil medikaci a poraněnou nohu zafixoval do vakuové dlahy,“ popsali horší záchranáři.

Následně ženu a lékaře vyzvedl vrtulník pomocí lanového podvěsu a po přeložení na palubu s turistkou zamířil do Krajské nemocnice Liberec.

Zdroj: Jiří Louda