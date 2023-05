Kostel Navštívení Panny Marie v libereckém Harcově se na podzim dočká oživení. Pro širokou veřejnost se zde otevře Vzdělávací a volnočasové centrum Světla. Za tímto nápadem stojí Mateřská škola Září, na kterou sdílený prostor potkávání, prožívání a setkávání lidí napříč zájmů naváže.

Kostel v Harcově. | Foto: Mateřská škola Září

„Myšlenka na jeho založení se zrodila už před 17 lety. Toužili jsme po místě, které by se stalo útočištěm, pevným přístavem. Chyběla nám v Liberci taková alternativa, která by nabízela partnersko-respektující přístup výchovy,“ řekla Deníku ředitelky školky Monika Lukášková.

Na rozjezd Vzdělávacího a volnočasového centra Světla v Harcově můžete přispět ZDE.

Původní záměr se tak přeměnil ve vznik harcovské školky, ale vidina vzdělávacího centra nadále zůstala. A jak se školka a škola postupně rozrostly, vyvstala potřeba najít nové zázemí. Tím se nakonec stal harcovský kostel, při jehož návštěvě iniciátorky projektu zažily pocit přijetí. „Je to naprosto kouzelné místo, které se vám zapíše do srdce a dýchne na vás neuvěřitelnou sílu svého příběhu. Takové místo, které léčí duši jen tím, že ho navštívíte. Vlastně se dá říci, že kostel si vybral nás a my se budeme z celého srdce snažit ho nezklamat,“ zdůraznila Lukášková.

FOTO: Proniknutí do tajů včelaření. V Oldřichově v Hájích jim vzdali poctu

Iniciátorky projektu věří, že se podaří z kostela udělat sdílený prostor, kde nebude hrát prostor věk, náboženství či národnost. Chtějí otevřít kostel pro lidi, aby mohli přijít načerpat energii a sílu. Plánované centrum Světla nabídne celou řadu aktivit, od divadla a posezení u kávy přes čítárnu a řemeslné dílny až po jógu a relaxaci. „Naučili jsme se vnímat potřeby a zájmy lidí. Umíme a chceme se přizpůsobovat potřebám druhým. Chceme rozšiřovat obzory, otvírat nové možnosti, ale hlavně vracet do života lehkost a hravost,“ nastínila plány metodička Jana Kunstová.

Kostel dlouhodobě chátral, než ho od města koupil nový majitel, který ho opravil do nynější podoby. Aby mohl sloužit jako sdílený prostor, založili tvůrci projektu kampaň na webu Donio.cz. Zájemci tak mohou přispět na vybavení, které nabídne pestrou škálu aktivit. V případě, že by se nepodařila částka vybrat celá, bude náplň centra zprvu omezená, než seženou peníze na dovybavení. „A ještě tu je sen dětí, který nás chytl za srdce. Ve věži kostela by chtěly mít hvězdárnu. Zprvu nám tento nápad přišel bláznivý, poté odvážný. Líbilo by se nám to vlastně všem, tak snad se to podaří,“ dodala Kunstová.