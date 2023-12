Velká akce spojená s novoročním ohňostrojem na okraji Turnova Na Lukách se připravuje několik měsíců. Kromě města je do ní zainteresováno i mnoho zdejších firem a podnikatelů. Rada města rozhodla o konání ohňostroje v pátek 29. prosince. „Nebylo to jednoduché rozhodování. V rámci akce vzpomeneme na oběti střelby, nezrušíme ale akci, která je cílená na rodiny s dětmi a jde o velkou, několik desetiletí starou tradici,“ popsal starosta Turnova Tomáš Hocke.

A to i přes doporučení ministra vnitra České republiky Víta Rakušana. Ten ve středu 27. prosince vyzval starostky a starosty po celé zemi, aby nepořádali novoroční ohňostroje. Pro uctění památky obětí tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z 21. prosince. Střelec za sebou zanechal 14 mrtvých. „To nejmenší, co můžeme jeden pro druhého v téhle době udělat, je nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat napětí a případná traumata, která po sobě tohle násilí zanechalo. Oslavit příchod nového roku lze i bez petard, dělobuchů a rachejtlí,“ sdělil Rakušan.

Radnice zároveň žádá obyvatele, aby omezili odpalování své pyrotechniky a přišli Na Luka. V příštích letech se ale bude muset bez velkého ohňostroje možná obejít i Turnov. „Doba pokročila, všichni víme, jak jsou ohňostroje škodlivé. Příští rok si budeme muset říct, jak oslavovat Nový rok jinak,“ doplnil Hocke.

Jablonec a Liberec žádají o klid

Naopak město Jablonec nad Nisou, byť ohňostroj nepořádá, ani žádný nepodporuje, vyzvalo obyvatele, aby využití pyrotechniky omezilo. „Vzhledem k předvánočním tragickým událostem na pražské filozofické fakultě a v Klánovickém lese se nám jakékoli střílení zdá minimálně nevhodné. Chápu, že lidé chtějí přivítat Nový rok, ale domnívám se, že jej mohou slavit i bez zábavní pyrotechniky. Proto bych rád požádal všechny občany, aby do roku 2024 vstoupili bez petard, dělobuchů a rachejtlí. Všichni si po tom emocionálně vypjatém období zasloužíme klid. Je to minimum, které můžeme udělat pro ty, kdo byli tragédií postižení,“ vyzval jablonecký primátor Miloš Vele.

Podobně se k tématu postavilo krajské město Liberec. To neorganizuje slavnostní silvestrovský ani novoroční ohňostroj už několik let. Po celý rok, vyjma 31. prosince a 1. ledna, pak pro občany města platí vyhláška, která povoluje použití zábavní pyrotechniky pouze na vymezeném území. A to konkrétně ve sportovním areálu ve Vesci, které má město ve vlastnictví. „Přesto vás prosím, ať letos během silvestrovských oslav použití jakékoliv zábavní pyrotechniky na území města odložíte. Rozhodnutí je na vás,“ sdělil primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

V Libereckém kraji zrušili novoroční tradici třeba ve Skalici u České Lípy, a to s ohledem na nedávné tragické události v Praze. O novoroční ohňostroj přijdou i v Doksech. Ve městě u Máchova jezera se měl uskutečnit v pondělí 1. ledna od 18 hodin v zámeckém parku. Během pátku 29. prosince ale město na svém webu uvedlo, že akci ruší: „informujeme, že s ohledem na nedávné tragické události a prosbu ministra vnitra se město Doksy připojilo k pietě, a proto je tradiční novoroční ohňostroj zrušen. Starosta města prosí občany, aby i oni upustili od používání zábavní pyrotechniky."

Jiná města a obce pořádaly pyrotechnickou show i v jiné dny v roce. Třeba v Železném Brodě se tak dělo na oslavy dne osvobození města během 2. světové války. 3. května loňského roku ale město ohňostroj zrušilo. Většina zastupitelů tehdy hlasovalo proti pořádání. Hned v prvních dnech po rozhodnutí se objevila petice části místních obyvatel, která naopak žádala o jeho konání. Ohňostroj v Brodě nebyl.

Zdroj: Sedlák Jan