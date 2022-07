„Odstavná parkoviště jsou v každém větším městě. Je to levnější, parkování stojí pár korun i jízdenka vlakem vyjde na méně než benzín do auta. Odpadá mi hledání vhodné trasy a kličkování po neznámých silnicích,“ vyjmenoval výhody tohoto způsobu cestování Morávek.

Připomněl dostatek takových parkovišť třeba v Německu nebo v Maďarsku či Rakousku. „Je to tam hodně využívané, třeba i lidmi, kteří tam odstaví auta každý den cestou do práce a pak jedou zbytek cesty vlakem, než aby hledali nebo platili drahé parkování v centru měst. V Česku to bohužel ještě tak obvyklé není, odstavná parkoviště u nádraží tak častá nejsou,“ řekl cestovatel.

Odstavné parkoviště u nádraží nemá ani Liberec. Lidé tady mají problém zaparkovat i jen na chvíli, než vyloží třeba příbuzného, který chce odjet vlakem. Několik placených míst je před hlavní budovou nádraží, na prstech jedné rukou se dají spočítat místa před budovu pošty, která ale využívají hlavně její klienti.

Každodenním jevem je pak parkování na divoko podél rušné Nákladní ulice. Využít lze i menší parkoviště nad autobusovým nádražím, ale i tam je většinou plno.

Nový dopravní terminál

Vyřešit by to měl nový dopravní terminál, který zahrnuje vybudování autobusového nádraží včetně přestupního terminálu. Součástí má být i parkovací dům. Projekt na jeho postavení byl zařazen do balíku takzvaných Integrovaných územních investic (ITI) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou, kde ovšem bude soupeřit s celkem 47 obcemi o to, zda bude vybrán a bude se moci ucházet o dotace na výstavbu.

„Je to územně a tematicky soustředěný souhrn projektů, které mají za cíl přispět k rozvoji liberecko-jablonecké aglomerace. Pokud budou projekty do strategie zařazeny, je možné za splnění dalších podmínek v budoucnu žádat o dotaci například v Integrovaném regionálním operačním programu nebo Operačním programu životní prostředí. Záleží vždy na věcném zaměření vybraných projektů,“ uvedl Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Stavba terminálu by měla podle odhadů stát 250 milionů korun a dotace by činila něco přes 104 miliony. Letos na podzim má být zpracována studie proveditelnosti o vhodnosti umístění u vlakového nádraží. Zástupci města Liberec a Libereckého kraje již dříve uzavřeli memorandum o spolupráci při výstavbě terminálu. Kdy stavba začne, se teprve uvidí. Podle původních plánů by se lepšího parkování u nádraží mohli lidé dočkat v roce 2025.

Místo tanků parkovací místa

O poznání lépe jsou na tom v Turnově. Tam před pár týdny zřídili nová parkovací místa u hlavního vlakového nádraží a autobusového terminálu.

„Plochu u nádraží město koupilo asi před třemi čtyřmi lety, zkultivovali jsme ji a propojili ji s Krátkou ulicí. Chtěli jsme po vzoru evropských měst vytvořit odstavnou parkovací plochu, kde mohou lidé dlouhodobě parkovat,“ vysvětlil turnovský starosta Tomáš Hocke.

Turnovský babybox je kvůli rekonstrukci nepřístupný. Až na tři týdny

Více než třicet parkovacích míst vzniklo na místě bývalé nákladní rampy, odkud po revoluci sovětská armáda odvážela tanky a transportéry.

„Rádi bychom parkování ještě rozšířili. Máme více variant, například parkování na střeše terminálu, kde by se mohla postavit až dvě patra parkovacích stání. Diskutujeme také s vlastníky uhelných skladů o využití dalších ploch,“ doplnil Hocke s tím, že míst k parkování není nikdy dost.