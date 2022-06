I na dalších místech se objevují známá jména, například Jiří Veselka, někdejší ředitel liberecké nemocnice, dále současní zastupitelé Lumír Vadovský a Martin Ditrich, nebo výkonný ředitel golfového klubu Ypsilonka Martin Trita či šéf Frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olyšar nebo Ondřej Červinka, někdejší náměstek primátora.

V rámci zahájení předvolební kampaně představila liberecká ODS také svého lídra pro Vratislavice nad Nisou, jímž je Stanislav Burdys.

ODS podle dvojky na kandidátce Martina Hozy počítá s tím, že pokud uspěje, půjde do koalice. „Nemůžu říci, s kým bychom šli nebo nešli, protože je to vždy o průniku společných cílů. Ale pokud to bude možné, chtěli bychom kopírovat model na státní úrovni. Pokud tam vládne koalice Spolu společně s PirStanem, tak toto je stejná cesta, pokud to bude možné. Záleží na výsledku, průniku témat i kandidátech,“ uvedl Hoza. Ten nyní pracuje jako bankovní manažer a v případě úspěchu ve volbách je připraven se své pozice vzdát a pracovat pro město.

A jaké má ODS ambice? „Máme takovou vizi, že když to bude začínat na jedničku budeme rádi a nemyslím tím pouze jednu jedničku,“ konstatoval Petr Židek.